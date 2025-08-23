El Estadio Alfredo Harp Helú fue testigo de un accidente, un tanto, común en el beisbol, sin embargo, las cosas se han puesto complicadas, ya que el afectado es un menor de edad.

Un niño de 9 años recibió un pelotazo en la casa de los Diablos Rojos, Alfredo Harp Helú. Fue tan grave que se encuentra en terapia intensiva y la madre pide donaciones para sus tratamientos.

Parecía un día normal para estos visitantes, pero todo cambió en unas horas. Veamos el caso.

¿Qué pasó en el estadio Alfredo Harp Helú? Fan menor de edad está en terapia intensiva tras recibir pelotazo

El miércoles 20 de agosto, los Diablos Rojos vencieron a los Pericos de Puebla en el inicio de la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol. En algún momento del encuentro, un niño de 9 años identificado como Simón Falah-Assadi Martínez fue golpeado por una pelota en la cabeza.

Al principio, el menor fue atendido en la enfermería del Alfredo Harp Helú, y parecía no no tenía nada. Contestó bien a las preguntas, de manera lúcida. Sin embargo, cuando llegó a su casa fue diferente.

La madre comenta que en la madrugada comenzó a tener un dolor de cabeza muy fuerte, además de vómito con coágulos de sangre, por lo que lo llevaron de inmediato al hospital.

Madre del menor de edad pide donaciones luego del pelotazo; menor se encuentra en terapia intensiva

Luego del pelotazo en el Alfredo Harp Helú y de ir al hospital, le diagnosticaron una hemorragia cerebral. La madre del niño comentó que no cuentan con un seguro de gastos médicos, por lo que actualmente se encuentran pidiendo donaciones.

Otra cosa a destacar, es que el Alfredo Harp Helú, y los Diablos Rojos conocen esta situación, pero, hasta el momento, no han dicho nada.

La campaña de donación de sangre se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal, se solicita de cualquier tipo, pero de preferencia O+.

"En los donativos para los gastos que nos vienen que son muy considerables,no sabía qué hacer si la página, o buscar al club, ellos ya están enterados, pero no ha habido acercamiento“, comentó Ana Luisa, la mamá del niño.