El Mundial 2026 está a menos de un año de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la euforia por los boletos incrementa cada vez más, sin embargo, se reveló que solo habría 5 mil boletos disponibles para los fans, pues el resto ya estaría repartido.

De acuerdo con ESPN, se prevé que solo habrá entre 5 mil y 6 mil boletos disponibles para el público en general a través del sorteo que anunció la FIFA para el Mundial 2026.

El periodista Heriberto Murrieta incluso afirmó que el Mundial 2026 ha dejado de ser un evento popular para convertirse en un espectáculo exclusivo.

“En el momento que tienes que viajar, hacer un montón de trámites, reservar hoteles, prever la comida, es elitista. Poca gente puede tener acceso al mundial”, explicó el también conductor de ESPN.

Otro de los periodistas que habló al respecto fue Adalberto Franco, quien señaló que no habrá taquillas físicas, pues todo el trámite de la compra de boletos se hará a través de plataformas digitales, por lo que si los aficionados quieren un boleto para el Mundial 2026, deben esperar a que el sorteo de la FIFA los seleccione para comprarlo.

“Quienes resulten sumamente afortunados y les avisen a través de un correo electrónico que resultaron ganadores, tendrán el derecho a la compra”, afirmó Adalberto Franco en ESPN.

Asimismo, se reveló que los 80 mil boletos del Estadio Azteca se distribuyen de la siguiente manera:

Un porcentaje para la FIFA y sus directivos

Otra parte para los patrocinadores oficiales

Las televisoras con derechos de transmisión

Las selecciones participantes para sus federaciones y familiares de los jugadores

Sabiendo esto, el aficionado común que participa en el sorteo apenas sería de unos 5 mil boletos, lo que demuestra que existe exclusividad y favoritismo, dejando de lado a los verdaderos fans del futbol.

¿Habrá reventa de boletos en el Mundial 2026?

Aquellos que puedan adquirir un boleto a través del sorteo de boletos de la FIFA para el Mundial 2026, podrán ingresar a un sistema de reventa oficial donde los poseedores podrán subastar sus entradas cuando conozcan cuáles son los partidos que se disputarán.

Según ESPN, el sistema de reventa de boletos no tiene un tope de precio, lo que significa que se podrían disparar los costos de las entradas, haciendo más imposible la compra para el aficionado.