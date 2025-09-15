¡Siguen siendo los Reyes! Los Diablos Rojos del México consiguieron el bicampeonato de la LMB, el cuarto de su historia, tras barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025.

En el marco del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos hacen arder el Estadio Panamericano y consiguen su título 18 en el circuito veraniego del país.

Con este nuevo título, los Escarlatas, el equipo más laureado de México, se siguen alejando en el conteo total de trofeos y ahora le sacan seis a los Tigres de Quintana Roo, que suman 12 campeonatos.

Diablos Rojos se consagra bicampeón de la LMB tras barrer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025

Este domingo 14 de septiembre Diablos Rojos y Charros de Jalisco se vieron las caras en el cuarto juego de la Serie del Rey 2025, en un choque donde los escarlatas tomaron la ventaja desde la primera entrada.

Los Pingos pusieron sobre las cuerdas a la novena tapatía que intentó reaccionar en el octavo episodio pero no les alcanzó y con una pizarra de 7-3 terminaron cayendo en su casa y ante su gente.

Diablos volvió a demostrar que no hay rival que los pare ya que por segundo año consecutivo ganaron sin problemas Serie del Rey, considerando que vencieron 4-0 a Sultanes de Monterrey en 2024 y 4-0 a Charros de Jalisco vigentes campeones de la LMP, en 2025.

¡Le ponen candado! 🔒



Los Diablos Rojos 👹 consiguen el out por la ruta 13 y se coronan Campeones. 🏅 #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/80GBrNtlYK — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 15, 2025

Diablos Rojos consigue su cuarto bicampeonato de la LMB

Diablos Rojos, el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Beisbol, sigue aumentando su cuota de títulos y ahora tras la victoria en la Serie del Rey 2025 ya llegaron a 18 campeonatos.

Este título también significó el cuarto bicampeonato en la historia de los Diablos, una hazaña que no conseguían desde las temporadas 2002 y 2003 pero después de una gran inversión y un sólido proyecto, vuelven a lograrlo.

Cuarto bicampeonato de Diablos Rojos:

Temporadas 1973 y 1974

Temporadas 1987 y 1988

Temporadas 2002 y 2003

Temporadas 2024 y 2025

Lorenzo Bundy fue el manager que logró la hazaña del cuarto bicampeonato escarlata, alguien que ya lo había vivido en carne propia en 1987 y 1988, cuando defendía la primera base y fue protagonista de aquella gesta inolvidable. Hoy, casi cuatro décadas más tarde, repitió la hazaña pero desde otro rol.