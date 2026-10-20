Mediante un video en redes, Sebastián Jurado se disculpó con la afición por el último lugar de FC Juárez en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este es un mensaje para toda la afición y toda la gente que representa FC Juárez. Antes que nada quiero a nombre de todo el equipo, de toda la institución ofrecer una disculpa por todos los resultados que se han suscitado en este torneo, por la posición en la tabla actualmente. Sebastián Jurado, portero FC Juárez

El actual capitán de FC Juárez aseguró que los malos resultados no representan los valores de la institución, ni lo que pretenden plasmar como equipo en la cancha.

Mensaje de nuestro capitán, Sebastián Jurado, para toda nuestra afición, en nombre de quienes formamos parte de FC Juárez. pic.twitter.com/ifJjn4gphd — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 19, 2026

Sebastián Jurado pide disculpas por el último lugar de FC Juárez

En su mensaje de disculpa, Sebastián Jurado señaló que FC Juárez ha “dejado de hacer muchas cosas” y reconoció que existen muchas áreas de oportunidad.

Destacó que “no hay justificación” para el mal camino que ha tenido el equipo en este torneo.

Esto no es y no quiero que sea un discurso, ni mucho menos, ni leído, ni estudiado, sino más bien sentido. Sentido desde el seno del grupo de jugadores, de toda la parte directiva, de todo el staff y de toda la gente que representa FC Juárez. Sebastián Jurado, portero FC Juárez

Jurado puntualizó que el equipo trabajará " al 1000 por ciento" para revertir la situación que existe en este torneo de Liga MX donde marchan en la posición 17 con apenas cuatro puntos conseguidos.

“No hay justificación": Sebastián Jurado se disculpa por el último lugar de FC Juárez (Captura de video)

El portero de FC Juárez agradeció a la afición por estar acompañándolos desde las gradas pese a los pobres resultados.

Ustedes han estado muy bien en el estadio, han estado muy bien viajando con el equipo y nosotros no hemos sabido responder de manera que sea acorde a lo que es esta institución. Sebastián Jurado, portero FC Juárez

Sebastián Jurado recalcó que su “compromiso es total” para estas últimas cinco jornadas que restan del Apertura 2026 donde buscarán cosechar puntos pese a que ya están eliminados.

Señaló que FC Juárez quiere demostrar que hay equipo dentro del campo de juego que represente tanto a la institución como los seguidores que se merece tener un equipo de primera división que los represente “dignamente”.

Igualmente, expresó que como jugadores comparten la “misma frustración” ante las derrotas que se ha llevado FC Juárez por lo que volvió a insistir con el compromiso, trabajo y rendimiento que demostrarán para darle vuelta a la mala racha con el objetivo de darle alegrías a su afición.