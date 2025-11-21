David Benavidez y Anthony Yarde se enfrentan el sábado 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita; te decimos el canal y horario para ver en vivo la pelea de boxeo.

El campeón semicompleto del CMB, David Benavidez, se enfrentará con Anthony Yarde, en la que será su primera defensa.

David Benavidez vs Anthony Yarde: Canal para ver en vivo la pelea el sábado 22 de noviembre

La pelea David Benavidez vs Anthony Yarde subirá el ring de la ANB Arena de Riad, el sábado 22 de noviembre, en la que será la primera defensa del título semipesado en poder del apodado “Bandera Roja”.

La plataforma DAZN transmitirá la pelea de campeonato mundial del CMB, David Benavidez vs David Borrell.

David Benavidez vs Anthony Yarde: Horario para ver en vivo la pelea el sábado 22 de noviembre

La transmisión de la función que estelarizarán, David Benavidez vs Anthony Yarde está programada para iniciar alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Pelea: David Benavidez vs Anthony Yarde

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Horario: A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: ANB Arena de Riad, Arabia

Transmisión: DAZN

Así llega David Benavidez a su primera defensa contra Anthony Yarde en Arabia

Después de no lograr una pelea contra Canelo Álvarez en peso supermediano, David Benavidez (30-0, 24 KOs) subió a la división de peso semipesado, para coronarse de manera interina sobre Aleksandr Gvozdyk.

En febrero del 2025, David Benavidez derrotó a David Morrellen en su primera defensa exitosa del título interino, y ascendió a campeón absoluto cuando Dmitry Bivol renunció al campeonato.

Anthony Yarde (27-3, 24 KOs) realizará su tercer intento por conquistar un título mundial. En su pelea más reciente, Yarde venció por decisión unánime a Lyndon Arthur.

El respaldo de la pelea entre David Benavidez y Anthony Yarde en Arabia

David Benavidez defiende por primera vez su título de peso semipesado del CMB contra Anthony Yarde, pelea que llevará un sólido respaldo.

En total, serán cuatro peleas de campeonato en el evento The Ring IV: Night of the Champions, encabezado por Benavidez vs Yarde.