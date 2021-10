El final de la era de Ronald Koeman llegó a su fin y con eso, el club culé tendrá que buscar quien ocupe su lugar, aunque ya hay fuertes candidatos.

Futbol Club Barcelona no vive su mejor etapa, luego de las múltiples derrotas que lo colocaron en el noveno lugar de la tabla, el club necesitará a alguien que pueda rescatarlo del abismo en el que se encuentra.

Una de las grandes figuras, fue Xavi Hernández quien es un histórico en el club blaugrana y podría llegar nuevamente a Barcelona pero en su faceta de director técnico.

Él propio ex futbolista ya levantó la mano y aseguró que es uno de sus objetivos aunque no ha recibido alguna oferta.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello”, comentó para el diario 20 Minutos.

Xavi Hernández. (ERIC ALONSO / Mexsport)

¿Quiénes serían los mejores candidatos y cuáles son las razones?

El Barcelona Futbol Club requiere a alguien que conozca muy bien a la plantilla y estructura para facilitar el proceso de adaptación, dado que los resultados necesitan ser inmediatos.

Por ello, Xavi Hernández podría ser uno de los favoritos del mismo Joan Laporta , con quien sostiene una buena relación.

Por otro lado, si lo que la directiva del club busca es experiencia, podrían optar por Antonio Conte quien se encuentra libre tras abandonar el Inter de Milán y tiene basta experiencia en el futbol europeo.

Roberto Martínez también podría ser del agrado de la directiva y podría encajar en la estructura de los culés. Actualmente es entrenador de la Selección de futbol de Bélgica, quien ya cumplió tres años seguidos como líder del ranking FIFA.

Ronald Koeman, fuera del FC Barcelona (Manu Fernandez / AP)

Lo que dejó la era de Ronald Koeman en el Futbol Club Barcelona

El club blaugrana perdió el Clásico español contra el Real Madrid 2-1, y eso causó gran malestar en los fanáticos, quienes terminaron por patear el auto de Koeman al término del partido.

Nuevamente el conjunto español acumuló otra derrota contra el Rayo Vallecano y al finalizar, Koeman declaró que quería disfrutar su estancia aunque los resultados no fueran buenos.

“Ya soy mayorcito y quiero disfrutar en el sitio donde quiero estar. Sé que dependo de lo resultados, pero quiero disfrutar: ocho años, un año o tres meses”, dijo en conferencia de prensa.

“Es una ventaja conocer la casa y ser exjugador del club también ayuda, aunque al final te piden lo mismo. También depende de dónde has estado y, como persona, hay que tener carácter. Con viento en contra es fácil marcharse, pero no soy alguien así. Yo afronto las cosas”.