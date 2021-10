El FC Barcelona finalmente destituyó a Ronald Koeman como su entrenador, luego de la dolorosa derrota que el cuadro culé sufrió en su visita ante el Rayo Vallecano.

Fue el medio catalán ‘Sport’ el que adelantó que el director técnico neerlandés sería echado tras la derrota en Vallecas, pero no fue hasta un par de horas después que el Barça lo hizo oficial.

“El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo (...) El club quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte”, se lee en el comunicado.

En el comunicado se lee que fue Joan Laporta, presidente del cuadro catalán, quien le hizo saber la noticia a Koeman tras la derrota ante el Rayo Vallecano.

Ronald Koeman, destituido del FC Barcelona

FC Barcelona: el último análisis de Ronald Koeman como entrenador culé

Ronald Koeman dio sus primera impresiones tras la derrota del FC Barcelona 1-0 ante el Rayo Vallecano, quizá sin saber que serían las últimas.

El técnico neerlandés, que fue brutalmente atacado por fans del Barça tras la derrota ante el Real Madrid , señaló que el equipo no tuvo de falta de juego o actitud, sino solo falta de gol.

“El partido que perdimos hoy no es actitud, no es juego, yo creo que no va a tener en frente un equipo que ha tenido tantas oportunidad contra ellos. Es cuestión de no marcar y no puedo decir nada más”, dijo.

Fans del FC Barcelona se dividen por Ronald Koeman

Tras darse a conocer la destitución de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona, los aficionados se han dividido en cuanto a la figura del técnico neerlandés.

No tanto por su salida, lo que querían prácticamente todos los fans a estas alturas, sino por la manera en la que se le ha tratado en los últimos meses.

Y es que cabe recordar que Ronald Koeman es una leyenda del cuadro culé por lo que hizo como jugador, anotando el gol que le dio su primera Champions League a la institución.

Ronald Koeman deja al FC Barcelona en profunda crisis

Ronald Koeman deja al FC Barcelona en una profunda crisis, la cual tiene ya varios años pero que se agudizó tras la salida de Lionel Messi.

En lo que va de la temporada, el Barça es noveno en la tabla de La Liga tras diez partidos disputados, su peor resultado en casi 20 años.

Por otro lado, el cuadro culé atraviesa un momento muy delicado en la UEFA Champions League, donde en las siguientes tres jornadas se jugará el pase a la siguiente ronda o quedará eliminado.