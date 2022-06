“Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen”. Ernest Hemingway

¿Quién realmente se benefició con esa revuelta social provocada conocida como Guerra civil española?

El principal problema de España siempre ha sido geopolítico, situarse entre 2 potencias mundiales y hegemónicas, además de ser masónicas, para un país escencialmente católico como España, ha sido su peor tragedia histórica, repito; me refiero obviamente, a Inglaterra y a Francia, que desde los Reyes ingleses Enrique VII y VIII, hasta Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y libertador de Latinoamérica indirectamente, y hasta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y hasta ahora con la Unión Europea y la imposición del euro, no han dejado de intervenir éstas 2 potencias en España.

Pero, ¿cuál fue el beneficio de provocar una guerra civil en España desde 1936, inentendible hasta la actualidad?

El beneficio principal de la Guerra civil española lo obtuvo Inglaterra, al debilitar económica, política y militarmente a España, de tal manera, que cuando Francisco Franco logró el poder en ese país el 18 de Julio de 1939, no pudo ejercer ningún tipo de influencia con su aliado Hitler, y tuvo que mantenerse neutral durante toda la contienda mundial que inició ese mismo año, y así, España, no pudo intervenir durante la exitosa invasión marítima a Normandía desde Inglaterra el 6 de Junio de 1944, durante el Día D; si no hubiera ocurrido la Guerra civil española, España hubiera logrado tanta plusvalía militar que hubieran bloqueado el Día D desde sus costas como aliados de Hitler, pero, repito, estratégicamente, no fue así; España se mantenía en huelgas y manifestaciones laborales como secuelas de esa guerra civil provocada por Inglaterra primordialmente ese grandioso dia D, además de que, como país neutral, a pesar de haberse aliado con Hitler, España fue un muy buen refugio para muchos judíos franceses influyentes que Winston Churchill desde Inglaterra quería salvar, incluyendo al pintor Marc Chagall.

Por eso, si el mismo Hemingway se preguntó: ¿Por quién doblan las campanas?, la Historia lo confirmó, que doblaron, innegablemente, para Winston Churchill.

Nota cultural agregada: La película “La guerra de Varian” protagonizada por el actor William Hurt, describe la migración ilegal de judíos franceses influyentes de la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hacia España, incluyendo la del pintor Chagall.

Alberto Halabe en Twitter: @cancercuretop2