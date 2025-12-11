FC Barcelona vs Osasuna se miden en partido de la Jornada 16 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

Partido: FC Barcelona vs Osasuna

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Osasuna: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga?

El sábado 13 de diciembre de 2025 continúa la Jornada 16 de LaLiga, y en la cancha del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona busca su triunfo 14 en la competencia, cuando reciba al Osasuna.

FC Barcelona vs Osasuna: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Osasuna, en partido adelantado de la Jornada 16 de LaLiga.

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 16 de LaLiga?

El FC Barcelona derrotó 5-3 al Betis en la Jornada 15 de LaLiga para seguir en la cima por arriba del Real Madrid y Villarreal.

Con 40 puntos, el FC Barcelona se mantiene en el primer lugar de LaLiga, así que busca poner más distancia respecto a sus perseguidores.

Previo al partido de la Jornada 16 de LaLiga, el FC Barcelona continuó su camino en la Champions League, recibiendo al Frankfurt.

El FC Barcelona venció 2-1 al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League, para llegar a 15 puntos en la décima posición de la competencia.

Así llega Osasuna al partido de la Jornada 16 de LaLiga contra el FC Barcelona

El Osasuna, rival del FC Barcelona en el partido de la Jornada 16 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 a Levante.

Osasuna suma 15 puntos en el lugar 15 de LaLiga, por lo que sumar ante el FC Barcelona sería muy importante, ya que el equipo de Pamplona está muy cerca de la zona de descenso.