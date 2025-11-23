FIL Guadalajara 2025 anuncia conferencia gratuita de Richard Gere; acá la fecha y horario del evento.

El actor Richard será parte de los invitados en esta nueva edición de la FIL Guadalajara.

Fecha para la conferencia grauita de Richard Gere FIL Guadalajara 2025

Se confirmó cuál será la fecha de la conferencia grauita de Richard Gere FIL Guadalajara 2025.

La cita es próximo jueves 4 de diciembre en la planta baja del Auditorio Juan Rulfo, de Expo Guadalajara.

Toma en cuenta que el Auditorio Juan Rulfo está a un costado del Salón 5 y que su aforo es de 450-670 personas, por lo que debes llegar con tiempo.

La conferencia de Richard Gere se titula "Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino",

Forma parte de las actividades que se tienen programadas para la sección FIL Pensamiento.

Además de ser actor, Richard Gere es conocido por su labor humanitaria y defensa del Tíbet.

Gere también ha sido un activista que apoya diversas causas sociales y ambientales.

Horario de la conferencia gratuita de Richard Gere FIL Guadalajara 2025

Si no quieres perderte la conferencia gratuita de Richard Gere FIL Guadalajara 2025, te damos su horario.

El evento será de las 7:30 a las 8:50 de la noche y habrá traducción del inglés-español.

La FIL Guadalajara 2025 que la intervención del actor contará con transmisión en streaming.