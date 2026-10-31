FC Barcelona goleó al Alavés para mantenerse como líder de LaLiga tras la Jornada 11.

El FC Barcelona llegó a 30 puntos en la cima de LaLiga, dejando al Alavés con 12 unidades en la zona media de la tabla de posiciones.

Dos puntos separan al FC Barcelona del segundo lugar Atlético de Madrid.

Marcador final: FC Barcelona 6-1 Alavés

FC Barcelona vs Alavés: Así se definió el partido de la Jornada 11 de LaLiga

El partido de la Jornada 11 de LaLiga, FC Barcelona vs Alavés se inclinó a favor de los culés desde los primeros minutos.

El Alavés no fue capaz de detener la fuerza ofensiva del FC Barcelona, que tuvo a Raphinha y Lamine Yamal como las figuras del partido.

Así llegaron los goles en el partido FC Barcelona vs Alavés:

Minuto 8: Gol de Raphinha (FC Barcelona 1-0 Alavés)

Minuto 23: Gol de Fermín (FC Barcelona 2-0 Alavés)

Minuto 41: Gol de Raphinha (FC Barcelona 3-0 Alavés)

Minuto 45+1: Gol de Lamine Yamal (FC Barcelona 4-0 Alavés)

Minuto 53: Gol de Lamine Yamal (FC Barcelona 5-0 Alavés)

Minuto 81: Gol de Anthony Gordon (FC Barcelona 6-0 Alavés)

Minuto 84: Gol de Mariano Díaz (FC Barcelona 6-1 Alavés)

Lamine Yamal anotó dos goles para redondear la goleada (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Alavés en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 12 a partir del viernes 6 de noviembre, día en el que el Alavés visita al Sevilla.

El FC Barcelona, por su parte, se jugará el liderato de LaLiga en la cancha del Atlético de Madrid, el domingo 8 de noviembre.