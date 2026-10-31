El Atlético de Madrid se llevó una valiosa victoria ante Levante en LaLiga tras imponerse 2-0 en un duelo que fue determinante para posicionarse como líderes.

Marcador final: Levante 0-2 Atlético de Madrid.

Alejandro Grimaldo abrió el marcador al minuto 36 y posteriormente, Giuliano Simeone sentenció el partido a minuto 62, para darle tres puntos clave al conjunto colchonero.

Con la victoria, el Atlético de Madrid se mantuvo como líder de la clasificación, mientras que el Barcelona sigue como segundo con 27 puntos, con un partido menos.

Levante vs Atlético de Madrid: así se definió el partido de la Jornada 11 de LaLiga

Levante vs Atlético de Madrid se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Levante con la necesidad de salir de los últimos lugares, mientras Atlético de Madrid en busca de mantenerse en los primeros lugares de la temporada 2026-2027 de LaLiga.

Así fueron los goles del partido Levante vs Atlético de Madrid:

Minuto 36: Gol de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)

Minuto 62: Gol de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Levante y Atlético de Madrid en LaLiga?

Levante y Atlético de Madrid volverán a la actividad en la Jornada 12 de LaLiga.

Levante visita al Celta de Vigo el domingo 8 de noviembre, mientras que Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona el domingo 8 de noviembre.