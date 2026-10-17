Real Betis vs FC Barcelona jugaron en la Jornada 9 de LaLiga, un partido que terminó con triunfo del equipo culé que se afianzó en el liderato de la competencia.

El FC Barcelona llegó a 27 puntos en la cima de LaLiga, mientras que Real Betis se quedó con 19 unidades y podría perder el tercer lugar con el Real Madrid.

Marcador final: Real Betis 2-5 FC Barcelona

Real Betis vs FC Barcelona: Así se definió el partido de la Jornada 9 de LaLiga

El partido de la Jornada 9 de LaLiga, Real Betis vs FC Barcelona estuvo lleno de goles, con el FC Barcelona tomando ventaja muy pronto en el marcador.

Así llegó el gol que definió el partido Real Betis vs FC Barcelona:

Minuto 10: Gol de Lamine Yamal (Real Betis 0-1 FC Barcelona)

Minuto 27: Gol de Valentín Gómez (Real Betis 1-1 FC Barcelona)

Minuto 41: Gol de Rodri (Real Betis 1-2 FC Barcelona)

Minuto 52: Gol de Gabriel Jesus (Real Betis 1-3 FC Barcelona)

Minuto 53: Gol de Abde Ezzalzouli (Real Betis 2-3 FC Barcelona)

Minuto 62: Gol de Eric García (Real Betis 2-4 FC Barcelona)

Minuto 81: Gol de Dani Olmo (Real Betis 2-5 FC Barcelona)

Lamine Yamal abrió el marcador a favor del FC Barcelona (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y FC Barcelona?

La Liga continuará con su Jornada 10 a partir del viernes 23 de octubre, con Real Betis y FC Barcelona jugando sus respectivos partidos.

Real Betis estará en la cancha del Celta de Vigo el domingo 25 de octubre, mientras que, el mismo día, el FC Barcelona enfrenta en el Clásico de la Liga al Real Madrid.

Antes, el Real Betis recibe al Feyenoord el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League.

Mientras que el FC Barcelona visita el martes 20 de octubre al PSG, actual monarca de la Champions League.