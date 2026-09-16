FC Barcelona vs Racing de Santander jugaron en la Jornada 6 de LaLiga, un partido que terminó con goleada culé con marcador de 7-2.
Tras la victoria en la Jornada 6, el FC Barcelona llegó a 18 puntos para afianzarse como líder de LaLiga.
Con el descalabro, Racing de Santander se quedó en 7 puntos en el lugar 10 del torneo español.
Marcador final: <b>FC Barcelona 7-2 Racing de Santander</b>
FC Barcelona vs Racing de Santander: Así se definió el partido de la Jornada 6 de LaLiga
El partido de la Jornada 6 de LaLiga FC Barcelona vs Racing de Santander, lo resolvió con facilidad el equipo local.
Doblete de Joao Cancelo y Hat-trick de Rapinha lideraron el triunfo del líder de LaLiga, el FC Barcelona.
Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Racing de Santander:
- Minuto 8: Gol de Joao Cancelo (FC Barcelona 1-0 Racing de Santander)
- Minuto 25: Gol de Rapinha (FC Barcelona 2-0 Racing de Santander)
- Minuto 30: Gol de Maguette Gueye (FC Barcelona 2-1 Racing de Santander)
- Minuto 36: Gol de Joao Cancelo (FC Barcelona 3-1 Racing de Santander)
- Minuto 42: Gol de Rapinha (FC Barcelona 4-1 Racing de Santander)
- Minuto 65: Gol de Yassir Zabiri (FC Barcelona 4-2 Racing de Santander)
- Minuto 67: Gol de Rapinha (FC Barcelona 5-2 Racing de Santander)
- Minuto 79: Gol de Gabriel Jesus (FC Barcelona 6-2 Racing de Santander)
- Minuto 89: Gol de Lamine Yamal (FC Barcelona 7-2 Racing de Santander)
¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Racing de Santander en LaLiga?
El FC Barcelona volverá a jugar en LaLiga el sábado 19 de septiembre visitando al Sevilla, como parte de la Jornada 7 de la competencia.
Racing de Santander, por su parte, volverá a la cancha también el sábado 19 de septiembre en la cancha del Celta de Vigo.