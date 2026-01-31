El FC Barcelona no baja el ritmo en la pelea por el título de LaLiga, luego de ganar al Elche y consolidarse en el liderato de la competencia.

Con el acecho del Real Madrid encima, el FC Barcelona llegó al partido de la Jornada 22 de LaLiga obligado a ganar.

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 22 de LaLiga?

A pesar de sufrir en algunas fases del partido de la Jornada 22 de LaLiga, el FC Barcelona se apoderó de los tres puntos en la cancha del Elche.

Con marcador de 3-1, el FC Barcelona derrotó al Elche para llegar a 55 puntos, cuatro más que Real Madrid, equipo que juega su partido el domingo 1 de febrero.

Resultado: Elche 1-3 FC Barcelona

FC Barcelona (@FCBarcelona)

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona en la Jornada 22 de LaLiga?

Un gol tempranero de Lamine Yamal abrió el camino a la victoria al FC Barcelona a los 6 minutos, aunque al 29′, Elche emparejó el marcador.

La calma para el FC Barcelona llegó al minuto 40 con gol de Ferrán Torres, mientras que Marcus Rashford selló el triunfo al 72′.

Goles del partido

Minuto 6: Gol de Lamine Yamal a favor del FC Barcelona

Minuto 29: Álvaro Rodríguez empató con gol del Elche

Minuto 40: Ferrán Torres le devolvió la ventaja, 2-1 al FC Barcelona

Minuto 72: Marcus Rashford selló el triunfo del FC Barcelona

FC Barcelona vence al Racing de Santander y avanza en la Copa del Rey (Miguel Oses / AP)

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona regresa a la actividad en los cuartos de final de la Copa del Rey el martes 3 de febrero.

El Albacete será el rival del FC Barcelona, en busca de eliminar al segundo gigante de LaLiga, luego de haber dejado fuera al Real Madrid.