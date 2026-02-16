Girona vs FC Barcelona se enfrentaron en la Jornada 24 de LaLiga donde la escuadra que dirige Hansi Flick fue derrotada 2-1 en el Estadio Montiliv y además perdió el liderato.

El Girona llegó a este partido contra el FC Barcelona intentando no no estancarse en la parte baja de la clasificación, mientras los blaugranas buscaron retomar el liderato de LaLiga luego de que el Real Madrid se posicionara en el primer puesto tras golear a la Real Sociedad.

¿Cómo fueron los goles del Girona vs FC Barcelona?

El Girona ha tenido dificultades en las últimas jornadas para retomar el camino a la victoria, pues anterior al juego contra FC Barcelona empató 1-1 contra Sevilla, resultado que les sirvió para mantenerse en la pelea por no descender de la categoría.

Por su parte, el FC Barcelona tenía que sacar el resultado ante Girona a su favor para recuperar el liderato de LaLiga, ya que solamente se mantenía con un punto de distancia con el Real Madrid.

El partido entre Girona y FC Barcelona inició con ventaja para los culés, quienes en una jugada de tiro de esquina a su favor, Koundé puso el balón en el área para Cubarsí, quien ganó a su marca con un salto brutal, girando el cuello y clavando el remate con la testa en la escuadra derecha.

Cubarsi good header. Assist by Kounde!



Girona 0-1 Barcelonapic.twitter.com/enLNYjZOKt — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2026

Dos minutos después, vendría el empate de los locales, quienes con Vanat metieron un centro raso que le vuelve de vuelta tras dar en Cubarsí. Koundé se durmió en la marca y el jugador del Girona entró solo para meter el pase de la muerte para Lemar, que remató para poner el empate.

A quick respond! Thomas Lemar equalizes score!



Girona 1-1 Barcelonapic.twitter.com/BFQgYmBllj — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2026

Fran Beltrán puso el 2-1 definitivo al minuto 87 del juego contra los blaugranas para culminar con la derrota del FC Barcelona.

Girona comeback! Amazing scenes!! Fran Beltrán



Girona 2-1 Barcelonapic.twitter.com/SzdYSoGl5F — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2026

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la tabla general de LaLiga?

El FC Barcelona se quedó con 58 puntos luego de perder contra el Girona en la Jornada 24 de Laliga.

Ahora, el equipo de Hansi Flick se ubica en el segundo lugar, por detrás del Real Madrid, quienes ocupan el puntero de LaLiga con 60 puntos.