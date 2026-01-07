Lionel Messi es reconocido por muchos como el mejor deportista argentino de la historia, sin embargo, ha surgido un nombre que podría superarlo: Faustino Oro.

Aunque para muchos parezca imposible que alguien pueda superar a Messi, con apenas 12 años, Faustino Oro ha dado pasos agigantados y su talento ha sido reconocido por los expertos.

Solo el tiempo dirá si este niño argentino podrá sobrepasar el legado de un campeón del mundo con la Albiceleste.

Faustino Oro, el niño argentino de 12 años que será más grande que Messi

La comparación entre Lionel Messi y Faustino Oro llegó gracias a Magnus Carlsen, quien se ha posicionado como el mejor ajedrecista del mundo por la Federación Internacional de Ajedrez.

Magnus Carlsen y Faustino Oro tuvieron un duelo de ajedrez y para promocionar el encuentro, las redes sociales de Take Take Take, hicieron alusión a la rivalidad más importante de los últimos años: Cristiano Ronaldo vs Messi.

“Faustino es mucho mejor que lo que era Messi a los 12. Va por el buen camino. Un día Messi será afortunado de que lo comparen con él”, dijo Carslen al ver la habilidad de Oro.

Claro que esta comparación encendió las redes sociales, ya que muchos consideran que no hay asociación directa entre el futbol y el ajedrez.

Magnus Carlsen Praises 12 yo Genius Faustino Oro pic.twitter.com/HkEpT1RDkn — Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) January 7, 2026

¿Quién es Faustino Oro, niño de 12 años que fue comparado con Messi?

Nacido el 14 de octubre del 2013, Faustino Oro es un ajedrecista argentino que con tan solo 12 años ya tiene el título de Maestro Internacional.

Su afición al ajedrez comenzó durante la pandemia, pero tiempo después se convirtió en un profesional de la disciplina.

A partir de ello ha conseguido múltiples logros y ha derrotado a figuras consolidadas como Magnus Carlsen y a Hikaru Nakamura.