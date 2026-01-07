Magnus Carlsen es considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos y una figura histórica del deporte ciencia. Cinco veces campeón mundial de ajedrez clásico, poseedor del Elo más alto registrado (2882) y de la racha invicta más larga en ajedrez clásico, el noruego ha marcado una era en el tablero.

Pero ¿quién es Magnus Carlsen y cómo construyó su legado? Aquí te contamos los datos clave sobre el gran maestro que revolucionó el ajedrez mundial.

¿Quién es Magnus Carlsen?

Magnus Carlsen obtuvo el título de Gran Maestro en 2004, con apenas 13 años, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en lograrlo. Su talento precoz lo colocó rápidamente en la élite y, en 2009, consiguió su primer Campeonato Mundial de Blitz, destacando por su dominio en el ajedrez rápido.

El 28 de noviembre de 2013, a los 22 años, se proclamó campeón mundial de ajedrez clásico, convirtiéndose en el segundo campeón más joven de la historia, solo detrás de Garri Kaspárov (y posteriormente superado por Gukesh D.).

A lo largo de su carrera, Magnus Carlsen ha acumulado 20 títulos mundiales, distribuidos en distintas modalidades:

5 campeonatos mundiales de ajedrez clásico (2013, 2014, 2016, 2018 y 2021).

6 campeonatos mundiales de ajedrez rápido (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2025).

9 campeonatos mundiales de ajedrez relámpago (2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Su estilo versátil, precisión técnica y fortaleza psicológica lo han consolidado como una leyenda viva del ajedrez.

¿Qué edad tiene Magnus Carlsen?

Magnus Carlsen nació el 30 de noviembre de 1990, por lo que tiene 35 años y cumplirá 36 a finales de 2026.

¿Magnus Carlsen tiene esposa?

Sí. Magnus Carlsen está casado con Ella Victoria Malone, de 27 años. La boda se celebró en Oslo a inicios de 2025.

Conoce más sobre Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Magnus Carlsen?

Magnus Carlsen es Sagitario, signo de fuego asociado con la competitividad, la audacia y la búsqueda constante de nuevos retos.

¿Magnus Carlsen tiene hijos?

Sí. Magnus Carlsen y Ella Victoria Carlsen dieron la bienvenida a su primer hijo a mediados de 2025, noticia que el gran maestro compartió con entusiasmo en redes sociales.

¿Qué estudió Magnus Carlsen?

Magnus Carlsen aprendió ajedrez de forma autodidacta y posteriormente se formó con entrenadores como Torbjørn Hansen y Simen Agdestein.

Desde temprana edad priorizó su carrera deportiva, por lo que no cursó estudios universitarios tradicionales.

¿En qué ha trabajado Magnus Carlsen?

Magnus Carlsen ha desarrollado una trayectoria excepcional como ajedrecista profesional, consolidándose como el número uno del mundo durante más de una década y expandiendo el ajedrez a nuevas audiencias: