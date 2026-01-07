Faustino Oro es un niño prodigio del ajedrez, cuyo talento lo ha llevado a romper récords y atraer la atención del mundo. A su corta edad, ya es visto como una de las figuras más fuertes del ajedrez.

¿Quién es Faustino Oro?

Faustino Oro es un ajedrecista argentino, considerado uno de los mayores prodigios del ajedrez mundial en la actualidad. Faustino saltó a la fama internacional tras convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en obtener títulos oficiales y competir contra grandes maestros del ajedrez. Su talento, disciplina y estilo agresivo en el tablero lo han colocado como una de las grandes promesas del ajedrez del siglo XXI.

Faustino comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia de Covid, aprendiendo de manera autodidacta, y posteriormente tuvo varios maestros y profesores.

En el 2023 fue nombrado como Maestro FIDE más joven de la historia, más tarde, con 9 años se convirtió en el más joven en obtener una norma de Maestro internacional tras quedar subcampeón en el torneo ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia.

¿Qué edad tiene Faustino Oro?

Faustino Oro nació el 14 de octubre de 2013 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 12 años.

¿Faustino Oro tiene esposa?

Faustino Oro no tiene esposa, pues es menor de edad y su vida se centra en su carrera como Maestro Internacional de Ajedrez.

Faustino Oro hace historia en el ajedrez mundial (Ig: @faustioro)

¿Qué signo zodiacal es Faustino Oro?

Al haber nacido el 14 de octubre, Faustino es Libra, signo de aire que es reconocido por su equilibrio, búsqueda de la armonía y diplomacia.

¿Faustino Oro tiene hijos?

No, Faustino no tiene hijos ya que es menor de edad.

¿Qué estudió Faustino Oro?

Faustino Oro actualmente cursa la educación básica, combinando sus estudios escolares con una preparación intensiva en ajedrez. Desde muy pequeño recibió formación especializada en esta disciplina, entrenando con maestros y grandes personalidades que han potenciado su talento.

Faustino Oro hace historia en el ajedrez mundial (Ig: @faustioro)

¿En qué ha trabajado Faustino Oro?

Aunque no ha desempeñado trabajos profesionales tradicionales, su trayectoria deportiva incluye: