Imágenes que ya no queremos ver, pero que se repiten sin importar el escenario ni los protagonistas. Esta vez, un capítulo de violencia se vivió en el Estadio Sergio León Chávez: fans de Chivas e Irapuato protagonizaron un brutal entrenamiento previo a un partido amistoso.

Chivas se citó con Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez y lo que parecía un duelo más de pretemporada se convirtió en un escenario para la violencia entre barras, pues fans de ambos equipos se enfrentaron en las calles aledañas al inmueble.

El conato de bronca habría iniciado sobre Avenida Guerrero cuando la porra de Chivas se encontraba por dicha zona. El altercado comenzó con insultos y después escaló niveles cuando integrantes de los grupos de animación lanzaron distintos objetos.

En redes sociales comenzaron a circular distintos videos en los que se aprecia la confrontación entre los fanáticos.

Video del brutal enfrentamiento entre los fans de Chivas e Irapuato

El enfrentamiento fue tal que elementos de seguridad acudieron para controlar la situación, patrullas y policía montada se dieron cita en las inmediaciones del estadio en el que minutos más tarde se enfrentaría Chivas a Irapuato.

Hasta el momento, no se han dado a conocer registros de lesionados ni detenidos. Al parecer todo quedó en un vergonzoso y nuevo capítulo de violencia en el futbol mexicano.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Más allá de los vergonzosos altercados entre los fans de Chivas e Irapuato previo al amistoso en el Estadio Sergio León Chávez, el Rebaño tuvo un gran accionar en la cancha y goleó a su rival.

Con este resultado, Chivas ya se prepara para encarar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El primer reto del Rebaño será ante Pachuca en el Estadio Akron.