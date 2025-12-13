El Director Técnico de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, tiene claro su objetivo, el cuál es levantar el bicampeonato con los Diablos Rojos, sin embargo, tiene el marcador en su contra, aunque el estratega asegura que no está muerto.

Mohamed, en conferencia de prensa, dijo que saldrá a pelear por la remontada ante Tigres en el partido de vuelta de la final para coronarse en el Torneo Apertura 2025.

“Tenemos la posibilidad, porque jugamos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza, que es en Toluca, así que no está muerto quien pelea, y así vamos a salir nosotros (en el partido que se disputará en el Nemesio Díez)”, dijo el Turco, quien ya ha pasado por la misma situación cuando dirigía al América en 2014 y aún así fue campeón.

Perder la final de ida y ganar el título en la vuelta: Mohamed ya lo hizo contra Tigres y en la misma fecha

Mohamed enfrentará de nueva cuenta Tigres en una final del futbol mexicano y se medirá a viejos conocidos porque hay jugadores del actual plantel de los felinos que ya saben lo que es enfrentar al Turco en una final y entre ellos destacan Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

Fue en el torneo Apertura 2014, un 14 de diciembre de ese mismo año, cuando el técnico argentino enfrentó a Tigres en la final cuando dirigía al América y en esa ocasión se llevó la victoria con el cuadro capitalino por marcador global de 4-1.

De dicho plantel de Tigres, el único que se mantiene en la plantilla es el portero Nahuel Guzmán, quien sigue como uno de los elementos fundamentales del equipo y que ha sido clave en los títulos conseguidos por el cuadro del norte en la última década.

El portero argentino llegó a la plantilla felina en el 2014 y en aquella ocasión no pudo evitar que el equipo del norte se llevara en descalabro ante las Águilas. Cabe mencionar que en ese plantel también estaba Guido Pizarro, quien ahora es el técnico del equipo y luchará por vencer a Mohamed desde el banquillo.

¿Alexis Vega podrá ayudar a Mohamed en la final contra Tigres?

Mohamed reveló la situación de Alexis Vega y dijo que en los próximos días analizarán si estará en condiciones para participar en la final del Apertura 2025 contra Tigres.

“Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él hace ya varios días que viene entrenando, él tiene muchas ganas de estar, veremos, va a haber un entrenamiento el sábado y después decidiremos”, indicó Mohamed previo a la final contra Tigres.