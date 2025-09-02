De manera sorpresiva, FC Barcelona no pudo pasar del empate el pasado fin de semana en contra de Rayo Vallecano y con ello, cayeron al cuarto lugar de la clasificación general en LaLiga, situación que no dejó nada contento al técnico alemán Hansi Flick, quien lamentó el desempeño de sus futbolistas.

Fueron varias conclusiones las que el timonel de FC Barcelona sacó al final de la igualada con Rayo Vallecano y de entrada, aseguró no estar feliz con su exhibición. Para Hansi Flick, perdieron muchos balones, dejaron escapar oportunidades, esto sumado a lo que, desde su punto de vista, fue un buen juego de su rival.

“Nos faltó intensidad, cometimos muchos errores. Podemos jugar mejor. Pudimos marcar más goles, el segundo pudo llegar ya en la primera mitad, pero el Rayo jugó muy bien. No estoy feliz con mi equipo hoy. Perdimos muchos balones y tenemos que hacerlo mejor”, dijo el estratega culé.

Hansi Flick celebra llegada de Fecha FIFA en Barcelona

Por ahora, LaLiga entrará en una pausa por la Fecha FIFA, cosa que Hansi Flick resaltó porque permitirá a su Barcelona corregir algunos errores y a algunos de sus futbolistas ir a jugar con sus respectivas selecciones.

“He hablado con los jugadores. Casi todos los jugadores se van con sus selecciones y he hablado con ellos ahora sobre el partido. Estoy feliz porque hay parón, trabajaremos en los errores. Todos con buena actitud, lo haremos mejor”, dijo Hansi Flick sobre la pausa por la Fecha FIFA en Barcelona.

Si bien, gran parte de su plantilla reportará con sus representativos nacional, el técnico alemán espera que los que se queden en Barcelona trabajen con la mejor disposición para aprovechar la pausa.

"Los egos matan al éxito".

Será el partido de ayer un reflejo de las palabras de Hansi Flick? pic.twitter.com/Qult2l8Gh8 — BlaugranARG🇦🇷 (@BlaugranArg) September 1, 2025

Hansi Flick no quiere egos en FC Barcelona

Finalmente, Hansi Flick tocó el tema del cierre del mercado de pases y espera que una vez concluido el mismo, todos estén metidos al 100 por ciento en la disciplina de FC Barcelona y no exista ningún tipo de egos.

“Hoy tenemos que hablar del equipo y no de los jugadores. Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, esto mata las posibilidades de éxito”, sentenció Hansi Flick, técnico de FC Barcelona.

Una vez terminada la Fecha FIFA, FC Barcelona regresará a la actividad de LaLiga y lo hará en la reapertura parcial del Camp Nou el 14 de septiembre contra Valencia.