La redonda sonríe pues Zinedine Zidane confesó que volverá a los banquillos después de 4 años de estar inactivo. ¿Qué equipos podría dirigir?

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más cotizados del momento, incluso varios clubes lo han buscado desde hace un buen tiempo, pero simplemente no regresa. Como si se estuviera guardando para algo especial.

Recordemos que el último equipo en el que estuvo al frente el francés fue el Real Madrid. De hecho, es al único que ha dirigido en toda su carrera como entrenador.

Estuvo en dos etapas, la primera y más exitosa, del 2016 al 2018. Ganó 3 Champions League seguidas y se fue como los grandes. Más tarde en 2019 regresó para sustituir a Santiago Solari.

En su vuelta al Club Blanco no tuvo los mismos resultados y se fue en el 2021. Aunque dejó una Liga en el 2020.

¡Bombazo en Europa! Zinedine Zidane revela cuándo volverá a los banquillos

Después de 4 años, Zinedine Zidane reveló que sí o sí va a regresar a los banquillos. Lo dijo en el Festival del Deporte de Trento que realiza en Italia.

"Sin duda volveré a entrenar“, comentó Zinedine Zidane al ser cuestionado si va a dirigir algún equipo pronto. Si se pregunta que ha hecho el francés en este tiempo, pues la ha pasado bien.

Tiene negocios millonarios en varias partes de Europa, en el mercado inmobiliario ha invertido en construir casas en España. Además, es embajador de la marca Adidas, por lo que tiene una agenda ocupada.

Zinedine Zidane en conferencia de prensa. (OMAR MARTINEZ / Mexsport)

Los equipos que podría dirigir Zinedine Zidane en su regreso a los banquillos

Ahora, lo más importante: qué equipos podría dirigir Zinedine Zidane. El francés no lo oculta: "Uno de mis sueños es dirigir a la selección francesa. Ya veremos cuándo llega el momento“.

Actualmente, Didier Deschamps es el DT de Francia, pero se dice que su etapa terminaría después del Mundial 2026. De esa forma llegaría Zidane.

Otro equipo al que lo han relacionado es el Manchester United, que se encuentra en uno de sus peores momentos de su historia. Aún así, tienen dinero para pagarle al francés.