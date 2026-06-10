A menos de 48 horas de la inauguración, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de todos los asistentes de los estadios del Mundial 2026.

Protección Civil llamó a la población a adoptar medidas preventivas antes, durante y después de asistir a los partidos, destacando que la seguridad en eventos masivos es una responsabilidad compartida.

Las recomendaciones de Protección Civil para ir seguro a los estadios del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se realizará la inauguración del Mundial 2026, así como el partido de apertura entre México y Sudáfrica, por lo que Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad.

Se espera que millones de personas estén atentos a este gran evento deportivo no solo en los estadios, por lo que se han designado zonas “Fan Fest” en las que los aficionados podrán reunirse y ver los partidos.

El antes Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. (Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz)

Ante las actividades del Mundial 2026 y el gran movimiento que se espera, Protección Civil recomienda lo siguiente:

Antes de ingresar a un estadio para ver un partido del Mundial 2026:

Identificar las rutas de evacuación

Ubicar las salidas de emergencia

Localizar los puntos de reunión

Conocer dónde están los módulos de atención médica

Identificar la ubicación del personal operativo y de seguridad

Revisar el pronóstico meteorológico oficial

Llegar con anticipación al recinto

Llevar una identificación oficial

Portar únicamente lo indispensable

Evitar objetos voluminosos que dificulten la movilidad

Respetar las normas de acceso establecidas por las autoridades y la FIFA

Si se asiste con menores, adultos mayores o personas con discapacidad, acordar un punto de encuentro desde la llegada

Durante el partido en los estadios:

Transitar únicamente por accesos, pasillos y escaleras designados

Respetar las zonas restringidas

No detenerse en áreas de circulación para evitar aglomeraciones

Seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil, brigadistas y personal de seguridad

Mantener comunicación constante con familiares o acompañantes

En caso de lluvias o tormentas en las sedes del Mundial 2026:

Utilizar protección ligera como impermeables

Evitar correr sobre superficies mojadas

Trasladarse ordenadamente a las zonas de resguardo designadas

Mantenerse atento a los avisos oficiales

No cruzar calles inundadas, túneles o pasos a desnivel con acumulación de agua

En caso de sismo:

Conservar la calma

Evitar correr, gritar o empujar

Alejarse de estructuras, postes, cableado, pantallas y otros objetos que puedan caer

Seguir las instrucciones del personal capacitado

Evacuar de manera ordenada si así lo indican las autoridades

En caso de incendio o presencia de humo en los estadios del Mundial 2026:

Informar de inmediato al personal de seguridad

Alejarse de la zona afectada

Cubrir nariz y boca con una prenda

Avanzar agachado hacia una zona segura

No utilizar elevadores

No regresar por pertenencias personales

Durante una evacuación:

Avanzar de forma constante y sin empujones

No detenerse a grabar la emergencia con el celular

Permanecer en el punto de reunión hasta recibir nuevas instrucciones

Utilizar el 911 únicamente para reportar emergencias o solicitar apoyo médico

Después de una emergencia: