A menos de 48 horas de la inauguración, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de todos los asistentes de los estadios del Mundial 2026.
Protección Civil llamó a la población a adoptar medidas preventivas antes, durante y después de asistir a los partidos, destacando que la seguridad en eventos masivos es una responsabilidad compartida.
Las recomendaciones de Protección Civil para ir seguro a los estadios del Mundial 2026
Este jueves 11 de junio se realizará la inauguración del Mundial 2026, así como el partido de apertura entre México y Sudáfrica, por lo que Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad.
Se espera que millones de personas estén atentos a este gran evento deportivo no solo en los estadios, por lo que se han designado zonas “Fan Fest” en las que los aficionados podrán reunirse y ver los partidos.
Ante las actividades del Mundial 2026 y el gran movimiento que se espera, Protección Civil recomienda lo siguiente:
Antes de ingresar a un estadio para ver un partido del Mundial 2026:
- Identificar las rutas de evacuación
- Ubicar las salidas de emergencia
- Localizar los puntos de reunión
- Conocer dónde están los módulos de atención médica
- Identificar la ubicación del personal operativo y de seguridad
- Revisar el pronóstico meteorológico oficial
- Llegar con anticipación al recinto
- Llevar una identificación oficial
- Portar únicamente lo indispensable
- Evitar objetos voluminosos que dificulten la movilidad
- Respetar las normas de acceso establecidas por las autoridades y la FIFA
- Si se asiste con menores, adultos mayores o personas con discapacidad, acordar un punto de encuentro desde la llegada
Durante el partido en los estadios:
- Transitar únicamente por accesos, pasillos y escaleras designados
- Respetar las zonas restringidas
- No detenerse en áreas de circulación para evitar aglomeraciones
- Seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil, brigadistas y personal de seguridad
- Mantener comunicación constante con familiares o acompañantes
En caso de lluvias o tormentas en las sedes del Mundial 2026:
- Utilizar protección ligera como impermeables
- Evitar correr sobre superficies mojadas
- Trasladarse ordenadamente a las zonas de resguardo designadas
- Mantenerse atento a los avisos oficiales
- No cruzar calles inundadas, túneles o pasos a desnivel con acumulación de agua
En caso de sismo:
- Conservar la calma
- Evitar correr, gritar o empujar
- Alejarse de estructuras, postes, cableado, pantallas y otros objetos que puedan caer
- Seguir las instrucciones del personal capacitado
- Evacuar de manera ordenada si así lo indican las autoridades
En caso de incendio o presencia de humo en los estadios del Mundial 2026:
- Informar de inmediato al personal de seguridad
- Alejarse de la zona afectada
- Cubrir nariz y boca con una prenda
- Avanzar agachado hacia una zona segura
- No utilizar elevadores
- No regresar por pertenencias personales
Durante una evacuación:
- Avanzar de forma constante y sin empujones
- No detenerse a grabar la emergencia con el celular
- Permanecer en el punto de reunión hasta recibir nuevas instrucciones
- Utilizar el 911 únicamente para reportar emergencias o solicitar apoyo médico
Después de una emergencia:
- Consultar únicamente información de fuentes oficiales
- Evitar difundir rumores o contenido que genere alarma o dificulte las labores de emergencia