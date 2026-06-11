¿Vas a volar un dron cerca del Estadio Banorte? Descubre las zonas restringidas durante el Mundial 2026.

En el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA este 11 de junio, la Fuerza Aérea Mexicana estableció un área prohibida para vuelos VFR civiles y RPAS (drones).

La medida, coordinada con autoridades aeronáuticas civiles, se aplica en el marco la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Zonas restringidas para volar un dron durante el Mundial 2026

El vuelo de drones en la inauguración del Mundial 2026 está prohibido en un área circular de 30 MN (55.5 Km) con punto central en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Vas a volar un dron cerca del Estadio Banorte? Zonas restringidas durante el Mundial 2026 (@ComandanteFAM / X)

Durante todo el torneo de la FIFA, informó Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, las zonas restringidas para volar un dron serán:

Estadios y sus alrededores

Hoteles

Aeropuertos

FIFA Fan Festivals

Centros de entrenamiento

Sedes vinculadas a eventos del Mundial 2026

Concentración de personas en general

Además, detalló la Fuerza Aérea Mexicana, en el Mundial 2026 se encontrarán activas Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en los puntos y sedes relacionas al evento futbolístico.

¿Vas a volar un dron cerca del Estadio Banorte? Zonas restringidas durante el Mundial 2026 (@gabycuevasb / Instagram)

En caso de tener dudas sobre la zonas restringidas, se sugiere revisar las aplicaciones de drones las cuales muestran áreas donde no se puede volar.

También se dan las siguientes recomendaciones:

Consulta las zonas permitidas

Revisa las restricciones antes de volar

Seguir las indicaciones oficiales de las autoridades aeronáuticas

El objetivo para restringir el uso de drones es garantizar la seguridad de las personas y la sana convivencia de los asistentes al Mundial 2026, informaron autoridades.