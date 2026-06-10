Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer los detalles de la estrategia de seguridad que desplegará la dependencia a su cargo durante el Mundial 2026.

“(La FGR) ante el inicio del Mundial de fútbol 2026 ha desarrollado una estrategia integral que permitirá mantenerse cerca de la afición nacional o internacional para atenderle para orientarle” Ernestina Godoy. Titular de la FGR

Por medio de un video que difundió en redes, la funcionaria federal dio a conocer cuáles serán los delitos que tanto visitantes como personas locales, podrán denunciar y serán atendidos.

Tras detallar las acciones que se tienen preparadas, destacó que para su puesta en marcha se llevó a cabo una amplia capacitación de agentes del Ministerio Público de la Federación.

Acciones que FGR desplegará en tema de seguridad durante Mundial 2026

Ante el arranque del Mundial 2026 con el partido México vs Sudáfrica del 11 de junio, Ernestina Godoy informó que la FGR desplegará diversas acciones con las que se atenderá el tema:

Despliegue ministerial estratégico en los aeropuertos AIFA y de Toluca, así como en destinos turísticos clave como La Paz, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Tulum Lanzamiento de un micrositio web por medio del que se podrán levantar denuncias en línea, localizar oficinas cercanas para presentar las denuncias y consultar directorios de ayuda Operación del Centro de Atención Ciudadana para proporcionar ayuda permanente y canalización al número de emergencia 911 Atención especial presencial y virtual en las sedes mundialistas para brindar orientación inmediata a los asistentes que lo requieran Implementación de una campaña nacional contra la trata de personas con una línea telefónica de atención disponible las 24 horas, los 7 días de la semana Coordinación operativa en tiempo real con el Gabinete de Seguridad Federal, Relaciones Exteriores, Migración y Aduanas para garantizar un entorno seguro

FGR atenderá denuncias por estos delitos durante el Mundial 2026

Al informar sobre las acciones que se desplegarán a lo largo del Mundial 2026, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, resaltó que para ello se realizó una amplia capacitación de personal.

Con respecto a ello, dijo que agentes del Ministerio Público de la Federación fueron dotados de herramientas para brindar un trato digno y respetuoso a las víctimas e identificar grupos vulnerables.

De la misma forma, expuso que el personal fue instruido en temas de perspectiva de género, por lo que apuntó que las denuncias que se podrán recibir corresponden a los siguientes delitos:

Delitos contra la salud y delincuencia organizada

Lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita)

Trata de personas

Delitos fiscales y financieros (defraudación y contrabando)

Portación o uso de armas de fuego y explosivos