Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló sobre las posibilidades de que México sea sede de eventos internacionales como la Copa Oro 2027, el Mundial de Clubes 2029 y el Mundial Femenil 2031.

“Esa es una candidatura que como bien saben la Federación (Mexicana) de Fútbol tiene que levantar la mano ante la instancia adecuada. México pretende ser sede del campeonato mundial femenil, sino me equivoco es del 31 que falta que se lleve a votación y terminando el Mundial, obviamente salió en las noticias que si la CONCACAF, que se realizará en México, que no se había realizado” Rommel Pacheco, director de la CONADE

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 12 de agosto de 2026, a la que acudió acompañado de atletas mexicanos que obtuvieron múltiples medallas en los Juegos Centroamericanos 2026.

Rommel Pacheco también fue cuestionado sobre las posibles candidaturas de México para albergar futuros torneos de fútbol.

El titular de la Conade explicó que las candidaturas deben ser impulsadas directamente por las federaciones deportivas correspondientes, debido a que son las encargadas de realizar las gestiones ante los organismos internacionales.

Rommel Pacheco recordó que México también busca ser sede del Mundial Femenil de 2031, cuya designación todavía debe someterse a votación.

Asimismo, señaló que las federaciones nacionales e internacionales son asociaciones civiles con procesos propios para definir las sedes de las distintas competencias deportivas.

“Como bien saben, las federaciones son entes privados, son asociaciones civiles, tanto las nacionales como las internacionales, y ellos tienen su propia elección y votación” Rommel Pacheco, director de la CONADE

Federación Mexicana de Futbol analiza llevar la Copa Oro 2027 a México

En medio de las declaraciones de Rommel Pacheco, también ha trascendido que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) mantiene conversaciones para que México vuelva a ser sede de la Copa Oro en 2027.

La última edición de la Copa Oro celebrada en territorio mexicano fue en 2003, por lo que han pasado más de 20 años desde que el país recibió nuevamente este torneo de la Concacaf.

De acuerdo con información difundida por N+, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, señaló durante una charla informal que las gestiones para llevar la Copa Oro 2027 a México están avanzadas, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

La Concacaf será la encargada de definir y anunciar las sedes de la próxima edición del torneo.

Rommel Pacheco destaca posibilidad de recibir más eventos deportivos

Rommel Pacheco se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que México pueda albergar nuevamente competencias internacionales de gran relevancia, entre ellas la Copa Oro 2027 y el Mundial de Clubes 2029, además del Mundial Femenil.

El funcionario destacó que, después de la celebración del Mundial 2026, México podría aprovechar el impulso generado por la justa internacional para continuar promoviendo el deporte.

México será una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol de 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y recibirá partidos de la competencia por tercera ocasión en su historia.