El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el caso Jeffrey Epstein al exigir que se publiquen todos los nombres de aquellos que participaron en los crímenes del magnate.

“Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y regresen a ayudar a nuestro país”. Donald Trump

Más que una exigencia de justicia, las declaraciones Donald Trump son a modo de reproche contra el tiempo que ha invertido el Departamento de Justicia en el caso Epstein, pues considera que se han dejado de lado temas más relevantes.

Trump asegura que el caso Epstein desvía la atención de sus logros en Estados Unidos

Durante los últimos días de diciembre de 2025, las autoridades estadounidenses informaron que en el 2026 se publicarán al menos un millón de documentos relacionados con el caso Epstein.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

En ese contexto, Trump acusó que el Departamento de Justicia está siendo obligado a gastar “todo su tiempo en este engaño inspirado por los demócratas”, dejando de lado temas como el fraude electoral.

“¿Cuándo dicen ‘ya basta’ y se ponen a trabajar en el fraude electoral, etc.?" Donald Trump

Donald Trump recordó que fueron los demócratas quienes trabajaron junto a Jeffrey Epstein, por lo que pidió que se dejen las presiones contra los republicanos y se publiquen todos los nombres de los implicados en el caso.

Sobre ese argumento, sentenció que el asunto no es más que una cacería de brujas gestada “por la izquierda radical” para que la gente se enfoque en Epstein en lugar de los logros de él y de los republicanos.