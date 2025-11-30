El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el asilo se había terminado y Donald Trump advirtió que no volverá.

Tras la decisión de solicitudes de asilo suspendidas, el presidente de Estados Unidos, aseguró “no queremos a esa gente” asegurando que va de forma definitiva.

Donald Trump confirma que el asilo en Estados Unidos queda suspendido de forma permanente

Joe Edlow, el director de USCIS, informó que Estados Unidos suspendió las solicitudes de asilo a extranjeros por la seguridad de sus ciudadanos, pero Donald Trump aseguró que es algo definitivo.

El presidente de Estados Unidos vuelve a encender alarmas con su política anti migración, pero ahora ante la posibilidad de permanecer en el país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE)

Ante el cuestionamiento de una reportera sobre la permanencia de la suspensión de asilo, Donald Trump fue claro explicando que es algo que permeará por un tiempo, sino es que definitivamente.

Donald Trump aseguró “no queremos a esa gente” aludiendo a la permanencia de extranjeros en Estados Unidos, y subrayando que darles asilo no serviría de nada.

“Muchos de ellos no sirven para nada y no deberían estar en nuestro país”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que la decisión también apunta a que Estados Unidos “ya tenemos suficientes problemas” para sumarle el asilo de extranjeros.

Hasta agosto de 2025, 2.2 millones de migrantes habían solicitado asilo en Estados Unidos y estaban a la espera de audiencia o del resultado de esta petición.