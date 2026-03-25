Una ruta del repechaje para el Mundial 2026 arranca este jueves 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara, inmueble al que se podrá llegar en transporte gratuito.

La llegada al Estadio Akron donde Jamaica vs Nueva Caledonia se jugarán el pase a la final de su ruta de repechaje para el Mundial 2026, será más fácil con el transporte gratuito que saldrá de los siguientes lugares:

Plaza del Sol

Gran Plaza

Plaza Galerías

Titanes

Habrá transporte gratis para ir al repechaje que se jugará en el Estadio Akron

Se informó que todos los aficionados que vayan al repechaje para el Mundial 2026 que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, tendrán la opción de acceder en transporte gratis.

Con el partido Jamaica vs Nueva Caledonia inicia en el Estadio Akron de Guadalajara la ruta del repechaje destinado a esa sede, cuyo ganador se medirá el 31 de marzo ante la selección de Congo.

Sin embargo, hay detalles a tomar en cuenta para asistir al partido:

El estacionamiento del Estadio Akron será limitado y con acceso restringido.

Habrá transporte gratis como parte de la experiencia rumbo al Mundial 2026.

El objetivo es que haya menos autos y más orden.

Transporte gratuito Estadio Akron (Captura de pantalla )

¿Cómo acceder al transporte gratis para el Estadio Akron en el repechaje del Mundial 2026?

Para acceder al transporte gratis que llevará al Estadio Akron en el repechaje del Mundial 2026, Jamaica vs Nueva Caledonia, hay que registrarse en la plataforma Boletomovil.

Se debe tomar en cuenta que el cupo es limitado por lo que hay que estar muy atentos al registro.

“Con Ride al Estadio, llega puntual, seguro y gratis a los clasificatorios. Cupo limitado, así que no te quedes fuera”, comparte en su publicidad Boletomovil.