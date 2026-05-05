Cruz Azul recibe a al Atlas en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 9 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Cruz Azul vs Atlas

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul recibe al Atlas en la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs Atlas: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX

A las 21:15 horas está programado el partido Cruz Azul vs Atlas en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlas: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Las señales de YouTube, Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Cruz Azul vs Atlas.

Partido: Cruz Azul vs Atlas

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo quedaron Atlas vs Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Atlas vs Cruz Azul continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 3-2 de La Máquina ante los rojinegros.

Partido: Atlas vs Cruz Azul

Maracador: Atlas 2-3 Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final

¿Qué necesitan Atlas y Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Liga MX?

Atlas necesita ganar por dos goles de diferencia para meterse a las semifinales de la Liga MX, dejando en el camino a Cruz Azul.

Cruz Azul necesita mantener la ventaja global en el marcador, para avanzar a las semifinales de la liga MX sobre Atlas.