Una semana después de la lamentable muerte de Marshawn Kneeland, el entrenador de Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, dio a conocer que la esposa del jugador que se desempeñaba como ala defensiva está embarazada.

Apenas el pasado 6 de noviembre, Dallas Cowboys dieron a conocer que Marshawn Kneeland murió después de que la policía encontró su cuerpo con un arma y una herida de bala que parecía haber sido autoinfligida.

Sin embargo, la historia del suicidio del jugador de futbol americano originario de Grand Rapids Michigan se ha vuelto aún más triste con la noticia de que su pareja, Catalina Mancera, está esperando su primer hijo.

Entrenador de Dallas Cowboys revela que pareja de Marshawn Kneeland está embarazada

Por primera vez desde la noticia de la muerte de Marshawn Kneeland, Brian Schottenheimer habló en conferencia de prensa y dio a conocer que Catalina Mancera está esperando un hijo del exjugador de Dallas Cowboys.

“Tuvimos la oportunidad anoche de celebrar la vida de Marshawn, contar historias, compartir, hablar y llorar. Mashawn amaba la frase ‘un amor, así que hablamos mucho de amor…”, declaró el entrenador de los Dallas Cowboys.

Schotty on the loss of Marshawn Kneeland 💙 pic.twitter.com/WSd4SWZE5T — Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 12, 2025

También mencionó que extrañará muchas cosas de Mashawn Kneeland en los entrenamientos, pero que él y sus jugadores saldrán adelante juntos, aunque reconoció que nunca superarán este trágico suceso.

Dallas Cowboys lanza fondo para apoyar a la familia de Marshawn Kneeland

En la misma rueda de prensa, Brian Schottenheimer compartió que los Dallas Cowboys honrarán la memoria de Marshawn Kneeland de muchas formas y una de ellas es apoyando a su familia económicamente.

Y es que los Dallas Cowboys realizaron un fondo donde jugadores, trabajadores del equipo y aficionados podrán donar dinero que será para Catalina Mancera y el hijo aún no nacido de Marshawn Kneeland.

El entrenador de los Vaqueros de Dallas también declaró que el apoyo no es solamente por ahora, sino que quieren asegurarse que la familia de Marshawn tenga sustento económico el resto de su vida.