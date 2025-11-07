Una trágica noticia sacudió este jueves 6 de noviembre al mundo del deporte. Y es que el jugador de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland fue encontrado muerto a causa de un disparo autoinflingido luego de que se viera involucrado en una persecución policial donde no fue capturado, pero tiempo después, las autoridades dieron con su automóvil para posteriormente hallar su cuerpo sin vida.

En medio de las investigaciones correspondientes a la muerte de Marshawn Kneeland, se dio a conocer el audio revelado por TMZ Sports con la comunicación que sostuvieron mediante el 911 los agentes policiales que estuvieron involucrados en el hecho y en el cual, se confirmó también que el jugador mandó un mensaje de texto a su familia para despedirse de ellos.

Es importante mencionar que, en el audio, los agentes policiales reportaron que Kneeland se encontraba armado y tenía antecedentes de problemas relacionados con su salud mental, por lo que la situación requería una atención especial para no comprometer la integridad física de ninguno de los involucrados.

Las reacciones tras la muerte de Marshawn Kneeland

Conforme transcurrieron las horas posteriores a la muerte de Marshawn Kneeland, las reacciones y muestras de afecto dirigidas hacia él y sus seres queridos no tardaron en aparecer. Una de ellas vino de voz de Jonathan Prezley, quien fue su representante y lo acompañó desde su etapa como colegial en Western Michigan Broncos.

“Lo vi luchar desde que era un chico lleno de esperanza en Western Michigan, con el sueño de convertirse en un profesional respetado de los Dallas Cowboys. Marshawn se entregó por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, dijo el agente luego de la muerte de Marshawn Kneeland.

“Con profunda tristeza, los Cowboys de Dallas informan del trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, fue el mensaje que publicaron los Dallas Cowboys sobre lo sucedido.

El mensaje de la familia de Marshawn Kneeland

La familia de Marshawn Kneeland se pronunció mediante un mensaje en el que lamentaron su deceso y resaltaron que si bien, empezaba a brillar con los Cowboys, lo hacía todavía más como en su círculo más cercano.

“Estamos devastados por esta tremenda pérdida y aún estamos procesando la profundidad de nuestro dolor. Mientras Marshawn dejaba su marca en el campo de fútbol con los Dallas Cowboys, ocupaba un lugar aún más especial fuera de él: como un hijo devoto, hermano, tío, primo, sobrino, nieto y amigo. Era amable, determinado, humilde y lleno de amor. Su luz brillaba intensamente en cada vida que tocaba, y su espíritu vivirá a través de los innumerables corazones que inspiró”, compartió la familia de Marshawn Kneeland.

Minuto de silencio en la NFL en memoria de Marshawn Kneeland

La semana 10 de la NFL inició este viernes con el juego entre Las Vegas Raiders y Denver Broncos. Ahí, ambos equipos guardaron un minuto de silencio en memoria de Marshawn Kneeland al cual se unieron los aficionados presentes para mostrar sus respetos.

De igual forma, los Broncos publicaron sus condolencias más temprano, tanto para la familia de Marshawn Kneeland como para los Dallas Cowboys.