La pretemporada de Real Madrid llegó a su fin con un partido amistoso en el que se enfrentó a WSG Tirol de Austria, rival al que goleó por marcador de 0-4 con goles de Éder Militao, Rodrygo y un doblete de Kylian Mbappe que incluyo un golazo que ilusiona a todo el madridismo con un gran año.

Real Madrid fue ampliamente superior a WSG Tirol y antes de los primeros 20 minutos del juego ya habían caído dos goles; sin embargo, el golazo de Kylian Mbappé que aplaudió todo el madridista llegaría hasta el segundo tiempo para poner el 0-3 parcial.

El delantero francés recibió una pelota entre líneas y con su movimiento dejó atrás a los defensores rivales. Después de eso, sobre la marcha, tiró un amague al portero Alexander Eckymar, quien pasó de largo y dejó abierta la puerta para que Mbappé no tuviera más que darle un pase a la red.

La delantera de miedo que tendrá Real Madrid en LaLiga

Real Madrid ahora aguarda solamente su debut en LaLiga, competencia en la que buscará arrebatarle la corona a Barcelona con base en la delantera de miedo que han logrado conformar y aunque esta todavía puede tener movimientos, el ataque merengue luce potente.

Kylian Mbappé levanta la mano como el referente principal de esta delantera de miedo de Real Madrid para competir por LaLiga; sin embargo, estará acompañado por futbolistas del calibre de Vinicius, Endrick, Gonzalo García y Rodrygo, aunque este último con opciones de salir dado que es buscado por Manchester City.

Cabe resaltar que para arrancar la campaña, Real Madrid no tendrá disponible a Endrick, quien se recupera de una lesión que lo tuvo en rehabilitación durante todo el verano y se estima todavía un mes más de recuperación aproximadamente.

KYLIAN MBAPPE THAT IS INSANE! 🤯 pic.twitter.com/o3HUmSgw19 — TC (@totalcristiano) August 12, 2025

¿Cuándo debuta Real Madrid en LaLiga?

Real Madrid está listo para debutar en LaLiga y su primer partido será en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu contra Osasuna el próximo martes 19 de agosto en punto de las 13:00 hrs (tiempo del centro de México).

Es importante señalar que, para su debut en LaLiga, Real Madrid llegará con bajas toda vez que además del ya mencionado Endrick, no podrán contar con Trent Alexander-Arnold, Rafael Obrador Burguesa, Reinier Dean Donny Huijsen y Jude Bellingham.

Dicho esto, Xabi Alonso buscará echar mano de la amplitud de su plantilla para empezar con el pie derecho su andar en LaLiga y quedarse con tres puntos que de inmediato lo reafirmen como uno de los principales candidatos a quedarse con el campeonato.