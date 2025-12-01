Luego de organizar la Copa América 2024, Estados Unidos quiere volver a seguir siendo el centro del futbol mundial, pues tras albergar el Mundial de Clubes 2025 y próximamente el Mundial 2026, la federación estadounidense apunta a otro torneo internacional, la Copa América 2028.

De acuerdo con The Athletic, el proyecto de la Copa América 2028 ya está sobre la mesa entre Concacaf y Conmebol, para que sea organizado por Estados Unidos.

La ambición es clara, pues quieren aprovechar el impulso del Mundial 2026 para seguir posicionando el deporte en un mercado que, económicamente funciona en taquilla, audiencia y patrocinio.

Bombazo en Concacaf: México participaría en la Copa América 2028

La edición 2024 dejó 1.6 millones de asistentes y récords de ingresos, por lo que Estados Unidos es garantía como un imán para el futbol internacional y la Copa América 2028 seguramente rendiría los mismos frutos.

Para Estados Unidos, la Copa América 2028 sería la oportunidad perfecta para mantener el crecimiento del futbol masculino rumbo al Mundial 2026 y capitalizar al máximo la fiebre del futbol que ya se vive en el país.

Además, la Concacaf ve con buenos ojos repetir el formato, ya que volvería a abrir la puerta para que selecciones como México participen contra los gigantes de la Conmebol, un beneficio deportivo para elevar el nivel del futbol mexicano.

¿REGRESA LA COPA AMÉRICA A USA? 😱



Conmebol y Concacaf estarían en conversaciones avanzadas para volver a disputar la Copa América 2028 🏆🇺🇸



Nuevamente con participación de invitados de Concacaf, México incluido 🇲🇽👀



📌 Argentina y Ecuador siguen siendo opción pic.twitter.com/QrBFEGQVgQ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) December 1, 2025

¿Habría problemas para que Estados Unidos organice la Copa América 2028?

Aunque la intención de Estados Unidos es albergar la Copa América 2028, existiría un problema debido a que las fechas coincidirían con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, la federación de Estados Unidos confía en que se pueda ajustar el calendario o incluso negociar una final en otra ciudad para evitar conflictos con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.