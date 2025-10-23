En el marco de una nueva temporada de la NBA, un escándalo de apuestas ilegales ha robado los reflectores y los titulares del mundo deportivo, pues dos figuras del deporte ráfaga fueron detenidas por el FBI.

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y Terry Rozier, jugador del Miami Heat de la NBA fueron detenidos este jueves 23 de octubre por el FBI. Las acusaciones son distintas, pero ambas de gravedad.

¿De qué se acusa a Chauncey Billups y Terry Rozier, figuras de la NBA?

Dos figuras de la NBA fueron detenidas por el FBI. En el caso de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, fue señalado por amañar juegos de póker en casas de apuestas en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons. Su penoso accionar tuvo el respaldo de familias de la mafia en Estados Unidos.

El otro implicado, Terry Rozier, jugador del Miami Heat, fue señalado por filtrar información confidencial de los atletas y equipos de la NBA para realizar apuestas ilegales.

Además de Chauncey Billups y Terry Rozier, Damon Jones, quien fuera entrenador y jugador en la NBA, participó en ambos casos y ya está bajo investigación.

“Su racha ganadora ha terminado”, el mensaje del fiscal tras la detención de Chauncey Billups y Terry Rozier, entrenador y jugador de la NBA

Joseph Nocella, fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, habló tras la detención de Chauncey Billups, entrenador de los Blazers y Terry Rozier, jugador del Miami Heat de la NBA, por casos de apuestas ilegales.

“Mi mensaje para los acusados que han sido detenidos hoy es este: Su racha ganadora ha terminado. Su suerte se ha agotado”, señaló el fiscal.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, calificó el penoso asunto como un “fraude asombroso” y aseguró que “estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años”.

Billups y Terry Rozier, fueron separados de sus equipos en la NBA

Luego de que el escándalo por apuestas ilegales estallara, Chauncey Billups y Terry Rozier, fueron separados de sus equipos y la NBA lanzó un comunicado en el que aseguró que está cooperando con las autoridades.

“Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad”, informó la NBA.