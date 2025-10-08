El mundo del basquetbol entró en shock luego de que LeBron James anunciara que vendría una “Decisión 2”, algo similar a lo que sucedió en su momento cuando anunció que dejaba a los Cavaliers de Cleveland para irse a Miami Heat, por lo que los aficionados se crearon una gran expectativa en torno a veterano jugador de Los Ángeles Lakers.

Hace unos días, LeBron James insinuó que daría un anuncio este martes 7 de octubre y usó la “Decisión” como referencia. Esto hizo que los aficionados pensaran de inmediato en lo que sucedió en julio del 2010 cuando la estrella de la NBA confirmó su traspaso a Miami Heat.

En teoría, el anuncio de LeBron se daría a mediodía; sin embargo, se le adelantaron en el camino. Y es que Hennessy, marca de cognac de la cual es socio, hizo de conocimiento público lo que James iba a comunicar, lo que provocó confusión entre los aficionados que no sabían si el jugador haría otro comunicado por su propia cuenta.

¿Qué fue lo que anunció LeBron James?

Al final, lo que anunció LeBron tuvo que ver con el lanzamiento de una botella naranja de edición limitada con el nombre de James que tiene un gesto de coronación que hace referencia al apodo del basquetbolista que es “King James”.

“Este otoño, llevaré mi talento a Hennessy V.S.O.P.”, dijo LeBron James en el video de presentación de la mencionada botella, lo que al final fue lo que la estrella de la NBA anunció, tal como había avisado en días anteriores, por lo que todo se trató de una campaña publicitaria.

“Si bien el primer momento marcó un paso crucial en su carrera, esta segunda decisión celebra una reunión creativa y un legado cultural compartido”, compartió Hennessy en un comunicado donde presentaron su nuevo producto.

¿Se retira LeBron James de la NBA?

En medio de todo esto, vale la pena resaltar que a sus 40 años, LeBron James se mantiene activo en la NBA y es el jugador de mayor edad en toda la liga, además de que está a punto de romper la marca de 23r temporada.

Actualmente, LeBron James no tiene contrato con LA Lakers en la NBA más allá de la actual temporada, por lo que se han generado rumores sobre la posibilidad de que pueda retirarse al finalizar la campaña.

En sitios de reventa se han cotizado boletos con costos elevados para el que podría ser el último partido de LeBron James, lo cual hasta ahora es muy especulativo porque si los Lakers se meten a Playoffs, la fecha de retiro podría alargarse.