Su nombre es Pável Podkolzin, jugó para Dallas Mavericks en la NBA y un día sin más, se unió al equipo de su ciudad, el Amkal de Moscú, para debutar de manera profesional en el futbol.

Pável Podkolzin debutó en el futbol profesional de Rusia después de jugar en la NBA

El pasado 19 de agosto durante el duelo ante Kaluga en un partido de la Copa de Rusia, el exjugador de la NBA, Pável Podkolzin, hizo su debut en el futbol profesional con el Amkal de Moscú.

Sorpresivamente el equipo de Pável Podkolzin venció al Kaluga, pero lo más interesante es que el exjugador de NBA rompió récord como el jugador más alto en la historia del futbol profesional.

Podkolzin superó a Kyle Hudlin y Simon Block Jorgensen (2.10 m.) como el jugador más alto en el futbol profesional.

¿Quién es Pável Podkolzin, exjugador de la NBA que debutó en el futbol profesional?

Pável Podkolzin es un exjugador de la NBA ruso de 40 años de edad y 2.26 metros, que inició su travesía en el basquetbol y que este agosto llamó la atención por hacer su debut en el futbol profesional.

Pável Podkolzin jugó basquetbol en su país y en el draft del 2004 fue elegido por el Utah Jazz, que lo cedió a Dallas Mavericks.

Con Dallas, sólo disputó seis juegos y en 2006 terminó su sueño en la NBA.

