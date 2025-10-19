Ya se hizo oficial, Amazon Prime Video tendrá toda la temporada de la NBA. Aunque en sus presentadores tendrá que ‘robarse’ talento de otras televisoras, en específico Fox Sports México.

Sí, puede que todo esto de las televisoras lo confunda. En México existe dos, Fox Sports y FOX. El primero es el que todos conocemos y que tiene problemas legales, el segundo es de Estados Unidos. Es por eso que Amazon Prime Video aprovechó para llevarse un talento a que presente la NBA.

El basquetbol es una de las ofertas que presenta Amazon Prime Video en cuestión de deportes, pues también pasa a Chivas. Además, también puede contratar otro servicio en esa misma aplicación.

Es decir, en Amazon puede contratar HBO MAX, Caliente TV, ViX y más. De esta forma se puede tener la Champions League, Liga MX, la Liga Francesa, NBA, entre otros.

Amazon Prime Video tendrá la temporada de la NBA y ya se ‘robó’ talento de varias televisoras

Amazon Prime Video anunció que a partir del 21 de octubre pasará la NBA, toda la temporada, bueno más o menos, lo más importante sí. Lo mejor es que no tendrá un costo adicional.

Se podrán ver 130 partidos de temporada regular de la NBA, 17 de la Emirates NBA Cup, todo el Play In Tournament, algunos de Play Offs y las Finales, por Amazon Prime Video.

Lo importante es el elenco que tendrá Amazon Prime para los partidos de la NBA, varios son nombres bastantes conocidos: Alex Blanco, Omar Quintero, Paulina García Robles, Enrique Garay, Mary Carmen Lara y Fernanda Aguilera.

Finales NBA 2025 (Kyle Terada / AP)

¿Qué talentos se han ido de Fox Sports a otras televisoras?

Se puede pensar que Alex Blanco dejó Fox Sports México para irse a Amazon Prime Video, pero no es de esa forma, el mismo periodista lo aclaró: "Ayer anuncié que me incorporaba a las transmisiones de la NBA en Prime Video pero quiero informarles para que no haya confusiones que seguiré trabajando en mi casa FOX Sports haciendo La Última Palabra y Money Line“.

Los que ya se fueron de Fox Sports porque terminaron contrato, y por sus problemas legales, son: Raúl Oravañanos y Fernando Cevallos, los dos se fueron a FOX.