Shams Charania, reportero de ESPN, dio a conocer a través de sus redes sociales cuáles serán los partidos que tendremos en el Opening Night de la NBA y nos esperan unos partidazos para inaugurar la temporada 2025/26.

Como es tradición, los vigentes monarcas de la NBA, el Oklahoma City Thunder, serán los encargados de abrir el telón de la temporada debido a que también se llevará a cabo la ceremonia en la que les entreguen su anillo de campeón.

Además del debut de OKC, habrá un partidazo para dar inicio a la temporada entre dos de las figuras que a pesar de su veteranía siguen siendo la cara de la liga y siguen compitiendo al máximo nivel.

Revelan partidos con los que la NBA inaugurará la temporada 2025/26

Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers serán los partidos que tendremos para comenzar la temporada 2025/26 de la NBA de acuerdo a lo reportado por Shams Charania.

Kevin Durant debutando con Houston Rockets y viendo como OKC despliega su primer banner de campeón y como Shai Gilgeous-Alexander y compañía reciben su anillo será el primer juego de la temporada en la NBA.

Además, tendremos una edición más de la rivalidad deportiva entre LeBron James y Stephen Curry en el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors que se disputará en la Crypto.com Arena.

Temporada 2025/26 de la NBA: Estos serán los partidos de Navidad en la asociación

Además de filtrar los partidos con los que arrancará la temporada de la NBA, Shams Charania también reveló cuales serán los juegos que se disputarán en la cartelera de Navidad, la cual es una de las más esperadas por los aficionados.

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

Houston Rockets vs Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks vs Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets

Para sorpresa de gran parte de la afición de la NBA, Boston Celtics, un equipo habitual en la cartelera de la NBA, no fue seleccionado para ninguno de los partidos pero probablemente se deba a que su estrella, Jason Tatum, estará recuperándose de la lesión del tendón de aquiles.