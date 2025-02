El Abierto Mexicano de Tenis ha visto varios tenistas que se consideran de los mejores de la historia. En este año, llegaban a Acapulco, 3 Top 5, 4 Top 10 y 8 en Top 20.

Así que prometía que iba a ser un gran espectáculo. Sin embargo, no contaban con que un virus estomacal afectaría a varios jugadores. Ahora el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco podría estar en riesgo.

Recordemos que ya estamos en la fase final de la competición. Incluso este 27 de febrero se juegan los Cuartos de Final, y un mexicano podría dar la sorpresa, en la rama masculina.

El torneo comenzó el sábado 22 de febrero, la final se llevará a cabo el sábado 1 marzo, en el Estadio GNP Seguros. Recinto que ha visto levantar el trofeo a tenistas como Rafael Nadal, Zverev, Juan Martín del Potro, Thomas Muster.

Virus estomacal pone en jaque al Abierto Mexicano de Tenis; el futuro del torneo estaría en riesgo

Como ya vimos, elAbierto Mexicano de Tenis prometía ver a varios de los mejores tenistas del mundo en las canchas de Acapulco. Sin embargo, algunos han sufrido unas infecciones estomacales que los han dejado fuero del torneo.

Casper Rudd tenía que enfrentarse al mexicano, Rodrigo Pacheco, en los Octavos de Final. Antes del encuentro, el número 5 del mundo publicó lo siguiente: "Siento mucho haber tenido que retirarme esta noche. Esperaba superar esta enfermedad estomacal que apareció ayer, hasta el último momento hice todo lo que pude para poder jugar esta noche. Espero regresar más fuerte en un par de días y regresar a México el próximo año. Gracias, Acapulco".

Luego, Tommy Paul le ocurrió lo mismo previo a su duelo en Octavos del Abierto Mexicano de Tenis, y también comentó lo siguiente: “Estoy furioso y muy triste al mismo tiempo. Tuve una intoxicación alimentaria y no pude jugar hoy. Uno de mis lugares favoritos es México y me encanta este torneo. No fue en absoluto como quería que terminara”. Para finalizar lo que parece una epidemia, Holger Rune.

Se desconoce si fue la comida, el agua, la salsa o lo que sea que provocó estos males a los tenistas ya vistos. Lo que sí es que podría traer como consecuencia que varios no quieran hacer el viaje para el 2026.

¿Quién es el favorito ahora en el Abierto Mexicano de Tenis? Pacheco podría dar la sorpresa

Sopresivamente, el Abierto Mexicano de Tenis comenzó con una derrota en segunda ronda de Alexander Zverev, así que ahí se fue el máximo favorito. Taylor Fritz se retiró por lesión y bueno, el virus dejó fuera a otros.

El mexicano, Rodrigo Pacheco, tendrá una gran oportunidad de llegar a las instancias finales. Se enfrentará en los Cuartos de Final a Davidovich este 27 de febrero a las 21:00 hrs.

Aunque el máximo favorito sobreviviente es Tomas Machac, 25 del mundo.