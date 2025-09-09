El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, prohibió el ingreso a su país de los ministros ultraderechistas de Israel Bezalel Smotrich e Itamar BenGvir, del gobierno de Benjamin Netanyahu.

El anuncio que involucró al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, fue dado a conocer en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

Cabe señalar que la disposición se dio en el marco de las 9 acciones que anunció el gobierno de Pedro Sánchez para “detener el genocidio en Gaza”, entre ellas, “la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel (…) y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel”.

Mueren 6 periodistas en Gaza tras bombardeo de Israel (OMAR AL-QATTAA / AFP)

Dos ministros de Israel no podrán entrar a España por hacer “inviable la paz y la seguridad a todos”

Hoy 9 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, tienen prohibido el ingreso a España.

El anuncio se dio luego de que el régimen de Israel prohibió el ingreso a dicho país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

“Las personas incluidas en este listado no podrán acceder a territorio español y serán incluidas en el sistema de información Schengen”, explicó el ministro de España, quien señaló que la medida aún es un “listado abierto”.

En este sentido, se irá introduciendo a esta lista a “todas aquellas personas que demuestren con su conducta o sus declaraciones” que ponen en entredicho o hacen “inviable la paz y la seguridad a todos”.

España anuncia embargo contra Israel y prohibe ingreso a quienes “participen de forma directa en el genocidio” de Palestina

Ayer lunes 8 de septiembre, el Gobierno de España anunció un embargo de armas contra Israel, y prohibió el ingreso al país a todas “las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza".

Desde el Palacio de Monclova, el presidente reconoció el “derecho de Israel a existir”, pero señaló que “una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes”.

“Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario”. Pedro Sánchez

Dado lo anterior, el mandatario dijo lamentar “la indiferencia” de la comunidad internacional y el silencio y “la complicidad” de las grandes potencias con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.