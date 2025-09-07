La Vuelta a España 2025 vivió un momento dramático durante el recorrido de la Etapa 15, el domingo 7 de septiembre, cuando un manifestante provocó la caída del ciclista Javier Romo, quien era parte de una fuga.

Cuando restaban poco más de 50 kilómetros para llegar a la meta en Monforte de Lemos, un manifestante que se encontraba escondido en una curva, saltó a la carretera.

Un tropezón en su protesta, provocó que el ciclista Javier Romo frenara de manera brusca, lo que le hizo caer de su bicicleta.

Contrariado, se pudo ver al ciclista Javier Romo pedir explicaciones al manifestante, quien terminó arrestado por la seguridad de la Vuelta a España 2025.

Aunque rezagado, Javier Romo siguió en la Etapa 15 de la Vuelta a España 2025, con la parte de izquierda del cuerpo dañada por las heridas.

🚨 La tensión marca La Vuelta a España



🚴‍♂️ Un manifestante propalestino provocó la caída de Javier Romo, ciclista del Movistar Team, en plena etapa.



❗ Las protestas contra el equipo israelí Israel–Premier Tech continúan pic.twitter.com/ME33vbSmfq — Diario SPORT (@sport) September 7, 2025

¿Por qué protestó el manifestante que provocó la caída de ciclista en la Vuelta a España 2025?

El equipo Israel Premier Tech corre ya con nuevos uniformes sin el nombre del equipo después de haber sido blanco de reiteradas protestas pro-palestinas durante la Vuelta a España 2025.

La decisión se tomó antes de la Etapa 14, tras días difíciles para el equipo, que ha enfrentado protestas antes y durante los días de carrera.

El equipo dijo que sus uniformes azules en la Vuelta a España 2025 ahora solo tienen una gran P y una estrella. “Se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado para nuestros vehículos y ropa casual”, afirmó.

Equipo israelí no dejará la Vuelta a España 2025

La participación de Israel Premier Tech en la Vuelta a España 2025 enfrentó la protesta más fuerte el miércoles 3 de septiembre en la ciudad de Bilbao.

Después, el viernes 5 de septiembre, la policía española detuvo a 12 personas que invadieron el recorrido con una pancarta pro-palestina e impidieron el avance de los ciclistas líderes.

El equipo ha dicho que retirarse de la carrera “sentaría un precedente peligroso”. Cabe señalar que solo uno de los ciclistas del equipo en la Vuelta a España es israelí.

El estadounidense Matthew Riccitello es el ciclista mejor posicionado del equipo. Estaba séptimo en la clasificación general después de 13 etapas.