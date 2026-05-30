Bárbara de Regil está de viaje en Corea del Sur, pero descarta actuar en un k-drama por una importante razón que tiene que ver con la comida.

La versatilidad actoral de Bárbara de Regil la ha llevado a trabajar en diversos proyectos, pero la actriz asegura que no trabajaría en Corea de Sur.

Bárbara de Regil no actuaría en un k-drama y el motivo tiene que ver con la comida

Bárbara de Regil viajó a Corea del Sur para ser la conductora de un evento y ahí fue cuestionada si le gustaría ser protagonista de algún k-drama.

La actriz fue tajante al decir que no, ya que la comida de Corea del Sur es muy condimentada y le “cae muy pesado”.

“No. Me encantó Corea, pero está bien complicado mantener la dieta aquí. La comida muy condimentada, todo me cae muy pesado. No me gustaría” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil (Instagram/@barbaraderegil)

Bárbara de Regil contó que comió anguila, ramen con pollo y bbq coreano ; la comida le pareció deliciosa, pero no está acostumbrada a comer alimentos de este estilo.

La también conductora lleva una dieta estricta, por lo que su cuerpo no está habituado a alimentos con grasas y condimentos.

“Comí muy rico, pero también me ha caído un poco pesado. Somete a mí porque vivo a dieta, pero salirme de mi rutina es complicado” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil celebrará su cumpleaños en Corea del Sur

El viaje de trabajo de Bárbara de Regil se volverá de placer, ya que planea pasar más días en Corea del Sur para celebrar su cumpleaños 39.

El 5 de junio es el cumpleaños de Bárbara de Regil, quien nunca lo pasa en su casa y esta vez esta vez lo vivirá con su esposo Fernando Schoenwald en Corea.

“Mi cumpleaños es en 10 días, entonces vamos aprovechar para pasarla por acá”, contó la actriz.