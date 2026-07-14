Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, conocido por su potencia en el campo y su personalidad fuera de él, sorprendió a sus millones de seguidores con un video en el que interpretaba el éxito de Luis Fonsi ‘Despacito’.

La publicación en redes sociales de Erling Haaland cantando ‘Despacito’ rápidamente acumuló decenas de miles de “me gusta” y comentarios admirados, con fans divirtiéndose con el video y el momento viral.

Y aunque muchos usuarios compartieron el reel creyendo que se trataba de un momento auténtico de Erling Haaland cantando, todo se trató de un video hecho con Inteligencia Artificial (IA).

Erling Haaland canta “Despacito”; el video fue generado por IA

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos del momento tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Noruega y por su personalidad amable y humilde, hecho por el cual un video de él cantando ‘Despacito’ de Luis Fonsi era posible.

Y aunque el video se Haaland cantando ‘Despacito’ se volvió viral, pronto se reveló que en realidad no se trataba del delantero noruego, sino que era un clip hecho con IA.

Cabe recordar que la IA permite crear imágenes y audios hiperrealistas, lo que ha generado debates sobre la autenticidad en las redes sociales y el riesgo de desinformación, algo que ocurrió con el video viral de Erling Haaland cantando.

No obstante, aunque ya se reveló que el video de Haaland cantando ‘Despacito’ de Luis Fonsi es IA, los usuarios aseguran que perfectamente podría ser el deportista conociendo su forma de ser e incluso ha hecho que el cariño que ya sentían por el delantero del Manchester City, aumente aún más.