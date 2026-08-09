¿Es verdad que Erik Lira se va Al Jazira? Acá lo que se sabe de la negociación con Cruz Azul.

Este sábado 8 de agosto comenzaron a circular rumores de un posible traspaso del centrocampista mexicano al fútbol árabe.

Lo que se sabe de la negociación de Cruz Azul y Al Jazira por Erik Lira

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul habría aceptado la propuesta del Al Jazira por Erik Lira, futbolista que brilló en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Según el reporte, el club árabe presuntamente ofertó a La Máquina 12 millones de dólares, más otros 2 millones en variables.

Erik Lira (@eriklira / Instagram)

Lo que significaría la oferta más alta que ha recibido Cruz Azul en su historia por un futbolista.

Luego de la propuesta del Al Jazira, Cruz Azul habría dado luz verde para que el club árabe comience a negociar con el jugador, quien tiene la última palabra.

En redes sociales, la posible llegada de Lira al equipo Al Jazira ha generado sorpresa.

Principalmente en la afición mexicana que confiaba en que el centrocampista fichara por algún club de Europa debido al gran nivel que mostró con el Tricolor durante todo el Mundial 2026.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Erik Lira priorizaría su llegada a Europa antes que oferta del Al Jazira

Pese a que la negociación de Cruz Azul y Al Jazira avanzó de forma rápida, Erik Lira tendría su objetivo bastante claro: llegar al fútbol de Europa.

De acuerdo con el narrador de TUDN Andrés Vaca, Lira no aceptará una oferta por más grande que sea de Arabia, la MLS o México.

“Hablando con gente muy cercana a Lira, me dicen: “No existe una oferta por más grande que sea que vayamos a aceptar de Arabia, MLS o México”. Y créanme cuando les digo MUY cercana.” Andrés Vaca

Además del Al Jazira, Erik Lira estaría en la mira del Mónaco de la Ligue 1, aunque la oferta del club francés sería menor.