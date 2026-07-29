El futuro de Erik Lira podría estar muy lejos de la Liga MX, pues luego de conquistar el Campeón de Campeones con Cruz Azul, el mediocampista mexicano reconoció que su gran objetivo sigue siendo dar el salto al futbol europeo y reveló que existen negociaciones avanzadas que podrían definir su destino en los próximos días.

Aunque evitó confirmar el nombre del club interesado, Erik Lira admitió que las conversaciones ya están en marcha y confía en que la operación pueda concretarse pronto.

“¿Si hay una oferta formal? Todavía no la hay, hay pláticas avanzadas, vamos a esperar, esta semana se puede mover algo. Como digo, es un sueño que no voy a parar hasta cumplirlo, mi objetivo es ese y lo voy a lograr”. Erik Lira, futbolista mexicano.

¿Qué falta para que Erik Lira pueda firmar con el AS Mónaco?

De acuerdo con información de Gibrán Araige, de TUDN, el equipo que encabeza las negociaciones es el AS Mónaco, uno de los clubes protagonistas de la Ligue 1 de Francia y habitual participante en competiciones europeas.

Según el reporte, el entorno de Erik Lira considera que el AS Mónaco representa un destino ideal para continuar su desarrollo, tanto por el prestigio de la institución como por el nivel competitivo de la liga francesa.

Sin embargo, la operación aún depende de un factor importante, ya que el Mónaco necesita liberar una plaza de jugador extracomunitario antes de cerrar la incorporación del mexicano.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Esa vacante podría abrirse si el senegalés Lamine Camara, quien ocupa una posición similar en el mediocampo, concreta su traspaso al Newcastle United, club que ha mostrado interés en ficharlo.

Erik Lira podría ser el próximo mexicano en emigrar a Europa

La posible salida de Erik Lira representaría una baja sensible para Cruz Azul, pero también significaría el cumplimiento del sueño europeo del mediocampista, quien ha sido uno de los futbolistas mexicanos más constantes en los últimos torneos y en el Mundial 2026.

Si las condiciones terminan por alinearse, Erik Lira podría convertirse en el próximo mexicano en emigrar al futbol europeo y comenzar una nueva etapa con el AS Mónaco de cara a la temporada 2026-27.