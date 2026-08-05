Erik Lamela, exjugador de futbol argentino, fue registrado como utilero dentro del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey en la Liga MX, lo que generó controversia.

De acuerdo con la información, Erik Lamela se desempeña realmente como auxiliar del técnico Matías Almeyda; sin embargo, su registro ante la Liga MX no lo reconocía de esta forma.

¿Erik Lamela es utilero en Rayados? Esto se sabe

A través de redes sociales se dio a conocer una situación inusual en la Liga MX, luego de que Erik Lamela fuera registrado como utilero de Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026.

Ante esta situación, reportes señalaron que la Liga MX podría iniciar una investigación con la intención de determinar el motivo de esta situación.

Erik Lamela aparece como utilero en Rayados y estalla la controversia (Captura)

Esto debido a que registrar a un integrante del cuerpo técnico en funciones distintas a las que realiza podría derivar en fuertes sanciones, pues se interpreta como una acción para engañar en este caso a la Liga MX.

Versiones sugirieron que el exfutbolista argentino no tendría las acreditaciones necesarias para desempeñar dicho rol, sin que esto se haya confirmado oficialmente.

Sin embargo, ante la polémica que se generó por el caso Erik Lamela, el periodista René Tovar reveló que la situación se trató de un presunto error por parte del Sistema Nacional de Formación.

Según indicó, se cometió una omisión al momento de emitir la ficha, por lo que se reconoció el error y se solicitó a la Liga MX la debida corrección de esta situación.

Con esto, Erik Lamela podría ser registrado debidamente como auxiliar técnico de Matías Almeyda y poder desempeñar sus funciones durante los partidos de Rayados.