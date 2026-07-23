Hugo Cuypers aterrizó en México para convertirse en el nuevo delantero de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026.

El atacante belga de 29 años, Hugo Cuypers, arribó a la ciudad de Monterrey para someterse a las pruebas físicas y médicas de rigor antes de estampar su firma en un contrato por los próximos tres años.

¿En qué condiciones llega Hugo Cuypers a Rayados?

Hugo Cuypers, nacido en Bélgica, llega en venta definitiva desde el Chicago Fire de la MLS a Rayados de Monterrey, en una operación tasada en aproximadamente 7.5 millones de dólares.

Cuypers marcó 13 goles en 12 partidos durante la primera mitad del año en la MLS de Estados Unidos.

El delantero belga se convierte en la tercera incorporación de la directiva rayada al equipo de Matías Almeyda, sumándose a Orbelín Pineda y Diego Rossi para el Apertura 2026.

Hugo Cuypers es nuevo jugador de Rayados (ESPECIAL)

¿Qué dijo a su llega a México el nuevo delantero de Rayados?

Hugo Cuypers se mostró emocionado por unirse a Rayados en la Liga MX, asegurando que la cultura futbolística de México encaja perfectamente con su agresivo estilo de juego.