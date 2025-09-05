En la Jornada 7 del Apertura 2025, Necaxa hiló su tercera derrota consecutiva en la Liga MX tras caer ante Tijuana, por lo que la paciencia para Fernando Gago en Aguascalientes se está terminando.

Prueba de ello fue el hecho de que, tras el silbatazo final en el Xolos vs Necaxa, cuando Fernando Gago se dirigía a los vestidores, un aficionado de los Rayos le lanzó un vaso con líquido.

El mal momento que está pasando el estratega argentino de 39 años de edad está pasando en su regreso al futbol mexicano ha llegado hasta su país, pues acaparó titulares de algunos de los medios deportivos más importantes.

Mal momento de Fernando Gago con Necaxa llega hasta Argentina

Luego de su tercera derrota consecutiva, Fernando Gago acaparó portadas en Argentina, pues aseguran que al estratega del Necaxa se está quedando sin margen de maniobra en su regreso a la Liga MX.

Además de que desaprobaron la agresión que recibió en el Estadio Caliente, medios como Olé, La Nación y TyC Sports señalaron el mal rendimiento que ha tenido Necaxa bajo las órdenes de Fernando Gago.

Ya traen de bajada a Fernando Gago y todavía le falta ir al Akron jajajaa pic.twitter.com/oWMiWaKAV8 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 4, 2025

La prensa argentina señala que el equipo dirigido por su compatriota solamente lleva una victoria tras siete fechas disputadas en la Liga MX, además de que lleva casi 300 minutos sin marcar un gol.

Si bien es cierto que el equipo perdió a José Paradela, quien se fue a Cruz Azul a cambio de alrededor de 12 millones de dólares, el semestre pasado Nicolás Larcamón los metió a cuartos de final en la Liguilla.

¿Vacaciones merecidas? Captan a Fernando Gago en la playa pese a mal momento del Necaxa

A pesar de que Necaxa está colocado en la parte baja de la tabla de la Liga MX, Fernando Gago decidió aprovechar el parón de la fecha FIFA para irse de vacaciones a la playa unos días.

DESCANSO EN FAMILIA: Fernando Gago y Fabricio Coloccini, Cuerpo Técnico de Necaxa, disfrutan de la playa. pic.twitter.com/KHzfLntk5F — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2025

A través de redes sociales ha comenzado a circular una foto en la que se le ve a Fernando Gago y Fabricio Coloccini disfrutando de unos días en el mar, algo que no ha sido bien visto por la afición de los Rayos.